Freddy Peralta anuncia que no irá con República Dominicana al Clásico Mundial

El nuevo abridor de los Mets de Nueva York, Freddy Peralta, anunció este miércoles en el marco de los entrenamientos primaverales que no asistirá al Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana, optando por quedarse con el equipo y no arriesgar su salud representando a su país.

"Sí. Está confirmado. Junto a mi familia decidí no ir al Clásico Mundial. Quería estar con mi país, pero estoy en un nuevo equipo y preferí conocer a los muchachos y aunque no fue una decisión fácil, creo que es lo mejor para mi carrera", dijo Peralta a SNY.

Cabe recordar que los metropolitanos obtuvieron a Peralta en un cambio con los Brewers, renunciando a dos de sus mejores prospectos, Jett Williams y Brandon Sproat, quienes hicieron sus maletas rumbo a Milwaukee. El alto costo de Peralta hizo que los lupulosos también enviarán al lanzador derecho Tobias Myers a Queens.

Freddy Peralta confirms that he won't be pitching for the Dominican Republic at the World Baseball Classic:



"It wasn't an easy decision, but I think it's the best for me and my career."

Por ello, el dominicano se siente en deuda con los Mets, que lo harán el as de una rotación que también tendrá a Nolan McLean, David Peterson, Clay Holmes, Sean Manaea y Kodai Senga. Inclusive la directiva de los Mets ha estado siguiendo de cerca al agente libre Framber Valdez, por lo que para Peralta estar en óptimas condiciones rumbo al Opening Day de 2026 será vital.

Peralta, quien ganará 8 millones de dólares en 2026, después de que los Brewers ejercieran la opción del club en su contrato en noviembre, demostró en 2025 ser uno de los mejores iniciadores de la Liga Nacional, no en vano logró la mejor temporada de su carrera en Milwaukee, donde registró una efectividad de 2.70, un FIP de 3.64 y un WHIP de 1.07, además de 204 ponches y 17 victorias (líder en la Liga Nacional) en 33 aperturas. Terminó quinto en la votación para el Cy Young del viejo circuito.

Freddy Peralta seguirá esperando para jugar con Dominicana en el Clásico

Para Peralta se ha hecho imposible vestir los colores dominicanos en el Clásico Mundial.

En la edición de 2023 no pudo participar, ya que aunque se encontraba recuperado, venía de una temporada 2022 en la que perdió tiempo significativo debido a una lesión en el hombro (distensión del dorsal ancho), por lo que decidió priorizar su preparación con los Cerveceros de Milwaukee.

Ahora intentará hacer lo propio con los Mets. "La llegada de Freddy añade a otro abridor consolidado para liderar nuestra rotación... estamos encantados de poder traerlo a los Mets", declaró el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, a la prensa tras el cambio.

