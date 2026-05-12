Freddy Peralta sobre los rumores de cambio: "Me gustaría quedarme en los Mets"

Los New York Mets entran a la jornada del martes en MLB en el último lugar de su división y como dueños del peor récord del circuito, con 15 victorias por 25 derrotas.

Pocos piensan que el manager Carlos Mendoza conseguirá revertir esta situación y meter al equipo en los playoffs, por lo que se prevé que sean “vendedores” en el mercado de cambios mucho antes de la fecha límite.

Entre los rumores que están circulando en Grandes Ligas está el interés de varios equipos en el lanzador dominicano Freddy Peralta, el as de la rotación de Mendoza, que llegó en un cambio desde Milwaukee en enero.

Freddy Peralta's changing Mets reality puts him 'at the top of the list' for any deadline sale https://t.co/I8838EJMwB pic.twitter.com/8dE759pSEL — New York Post (@nypost) May 12, 2026

Pero el derecho de 29 años de edad no quiere escuchar hablar sobre el asunto. Aunque está en su último año de contrato y será agente libre por primera vez en su carrera y no ha recibido ofertas de extensión, tiene el deseo de quedarse en Queens.

“En realidad, no he pensado en eso, porque tengo esperanza y fe de que nosotros podemos lograr mucho con el equipo que tenemos”, le declaró Peralta a los periodistas. “Yo confío en los muchachos y en mí mismo también. Creemos que podemos voltear todo”.

¿Qué números tiene Freddy Peralta en 2026?

En su primer año en el equipo de Queens después de un paso de ocho temporadas por Milwaukee Peralta tiene una efectividad de 3.12, un balance de dos triunfos por tres derrotas en ocho aperturas y suma 43 ponches por 18 boletos en 43.1 innings lanzados.

De por vida su efectividad es de 3.57 con récord de 72-45, 1.196 abanicados por 378 bases por bolas en 974.1 entradas, repartidas en 219 apariciones (170 como abridor).

Se estableció como lanzador de inicio a partir de 2021 y sus topes personales son 17 victorias en 2025, 210 ponches en 2023 (tiene tres temporadas seguidas con al menos 200 abanicados), 33 aperturas y efectividad de 2.70, ambas en la campaña pasada.

¿Freddy Peralta ha sido lo que esperaban en los Mets?

Aunque sus números no sean brillantes, para el manager Mendoza no hay dudas de que Peralta ha estado a la altura de lo que esperaban cuando lo adquirieron en el receso de la temporada.

“100%. Eso y más, diría yo. No solamente el competidor, el lanzador que vemos en el montículo, (sino) lo que hace en el clubhouse, la alegría, la vibra que trae. Siempre es una sonrisa; es bastante consistente, trabajador. De verdad que todo lo que me dijeron cuando hicimos el cambio, no solamente la calidad de pitcher que es, (sino también) es la calidad del ser humano”, aseguró al portal de MLB.

¿Cómo es el contrato de Freddy Peralta?

El conjunto de Milwaukee Brewers ejerció la opción de club sobre Peralta para 2026 justo antes de que se decidiera su traspaso a los Mets. El cambio a Nueva York se cerró en enero de 2026. Esta temporada es la última de su contrato de 5 años y $15.5 millones que firmó en 2020, por lo que está encaminado a convertirse en agente libre al final de la zafra. En Queens no han tenido conversaciones con el dominicano sobre una extensión.

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