Ganador del Cy Young Trevor Bauer firma con los Long Island Ducks de la Atlantic League

El ex ganador del Cy Young, Trevor Bauer, firmó con los Long Island Ducks de la Atlantic League of Professional Baseball. Aunque no ha podido regresar a la MLB desde 2021, sigue siendo un jugador muy seguido por los aficionados de Los Angeles Dodgers.

Bauer tuvo una carrera interesante en las Grandes Ligas, ganando el Cy Young con los Cincinnati Reds en 2020, en aquella temporada recortada por la pandemia del COVID-19. Después firmó un contrato de tres años por 102 millones con los Dodgers en 2021, siendo ese su último año en la MLB.

El derecho realizó 17 aperturas con los Dodgers, registrando una efectividad efectividad de 2.59 en 107.3 entradas y ponchando a 137 bateadores.

Bauer interrumpió su carrera en Grandes Ligas después de que la MLB lo colocara bajo licencia administrativa tras abrir una investigación debido a acusaciones de agresión sexual que recibió. El derecho recibió una suspensión de 324 partidos, la cual se redujo a 194 tras una apelación.

Trevor Bauer signs with Long Island Ducks of the Atlantic League. — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 2, 2026

A lo largo de su carrera de 10 campañas en la MLB, Bauer realizó 222 aperturas y una efectividad de 3.79. Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2018 con Cleveland. Durante su paso por la MLB, registró 1.416 ponches en 1.297.2 episodios.

Bauer ha estado lanzando en México, donde fue figura de Diablos Rojos y también en Japón, liga en la que tuvo una brillante actuación. El derecho fue figura del Yokohama DeNA BayStars de la NPB en 2023 y 2025.

El experimentado lanzador hará la primera apertura de los Ducks el 21 de abril, en esta liga profesional de beisbol independiente. Es uno de los equipos más importantes del campeonato, ganado cuatro títulos en su liga, el primero en 2004 y el más reciente en 2019, en un torneo que se inició en 1998.

Bauer tendrá a otro compañero con experiencia de Grandes Ligas, como lo fue el ex jardinero de los Detroit Tigers, Jacob Robson. El equipo es dirigido por Lew Ford, de gran recorrido en la MLB con los Minnesota Twins y los Baltimore Orioles.

Bauer ha intentado desde hace varios años regresar a las Grandes Ligas, pero esa acusación que recibió no ha permitido que equipos se interesen en contratarlo, en lo que él ha llamado una especie de veto en su contra.

Sin embargo, ha hecho una carrera importante en el extranjero, siendo figura en México y Japón.

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