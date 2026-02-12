Gary Sánchez firma con los Milwaukee Brewers para 2026

Gary Sánchez regresará a los Milwaukee Brewers en 2026, tras un ejercicio en la Liga Americana. Es que el jerárquico receptor dominicano pactó con el conjunto de Wisconsin por un curso, tal y como adelantó la agencia AP.

A sus 33 años, la otrora promesa de los New York Yankees vuelve por 1.75 millones de dólares a una organización en la que ya actuó durante 2024, desempeñándose principalmente como suplente del estelar venezolano William Contreras, dos veces seleccionado al Juego de Estrellas de MLB, aunado a sumar apariciones de bateador designado. En aquella temporada, promedió .220 con porcentaje de embasado de .307, 11 cuadrangulares y 37 impulsadas en 89 encuentros.

El experimentado catcher pasó por los Baltimore Orioles en 2025, equipo con el que devengó 4 millones de dólares, y disputó 29 desafíos en los que dejó .231 de average más cinco jonrones y 24 producidas. A lo largo de su trayectoria en las mayores, el veterano pelotero acumula .224 puntos, .309 de OBP y 189 vuelacercas, destacando sus 33 del 2017 y 34 del 2019, dos zafras en las que asistió al All Star.

Gary Sánchez and the Brewers are reportedly in agreement on a contract. pic.twitter.com/xecWRt3tyC — MLB Network (@MLBNetwork) February 11, 2026

Desde su debut con los Yankees en 2015, el nacido en Santo Domingo ha pasado por varias organizaciones, incluyendo Minnesota Twins y San Diego Padres, entre otras. Su mejor etapa llegó en el Bronx, donde también finalizó segundo en la votación al Novato del Año de la Americana en 2016, sólo detrás del lanzador Michael Fulmer, en esa entonces de Detroit Tigers.

La incorporación de Sánchez refuerza la profundidad de Milwaukee detrás del plato. Antes de este acuerdo, los únicos receptores en el roster de 40 eran Contreras y su paisano Jeferson Quero, de 23 años y quien aún no ha debutado en Grandes Ligas.

De igual forma, los Brewers firmaron recientemente al receptor Reese McGuire con un pacto de ligas menores e invitación al campamento primaveral. McGuire, de casi 31 años, bateó .226 con nueve jonrones y 24 impulsadas en 44 partidos con Chicago Cubs la temporada pasada.

Con este movimiento, los lupulosos buscan añadir experiencia y poder ofensivo saliendo desde la reserva en una posición clave, junto a la posibilidad de encontrar un bateador designado, o emergente, ante zurdos, a sabiendas de que tienen las herramientas para volver a llevarse el banderín del centro de la Nacional y, por qué no, disputarle de nuevo a Los Angeles Dodgers la cima del viejo circuito.

Más noticias sobre MLB