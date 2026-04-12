George Springer sufre fractura y es colocado en la lista de lesionados: ¿Cuándo regresa a Blue Jays?

Los Toronto Blue Jays colocaron este domingo a George Springer en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo, la cual llega en un momento crítico para la organización en lo que peloteros lesionados se refiere.

Springer se lesionó el dedo cuando bateó una bola de foul que impactó en su pie durante la tercera entrada de la derrota del sábado ante los Minnesota Twins. Aunque completó su turno al bate, fue sustituido por el bateador emergente Myles Straw en la sexta entrada.

Antes de caer en la lista de lesionados, el bateador designado de los canadienses exhibía una línea ofensiva de apenas .185/.290/.370 con 4 dobles, 2 jonrones y 6 carreras remolcadas. Ahora tendrá un reposo que podría extenderse por más de un par de semanas e inclusive dejarlo al margen por un mes.

ROSTER MOVES:



🔹 1B/DH Eloy Jiménez selected to Major League roster and will be active today



🔹 OF George Springer (left great toe fracture) placed on 10-day IL pic.twitter.com/CDyx8RKgz2 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 12, 2026

Para los Blue Jays la baja de Springer es crítica debido a las numerosas bajas que han tenido en el inicio de la campaña de 2026. Recuérdese que el receptor Alejandro Kirk y el jardinero Addison Barger ingresaron a la lista de lesionados el fin de semana pasado, mientras que el lanzador derecho Cody Ponce sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su primera salida y es probable que se pierda el resto del año.

Además, el jardinero Anthony Santander, los lanzadores abridores José Berríos, Shane Bieber y Trey Yesavage, así como el relevista Yimi García, comenzaron sus respectivas temporadas en la lista de lesionados.

Springer ganó el Bate de Plata la campaña pasada y su lesión llega en uno de los peores momentos del equipo, que con récord de 6-8 aún están a un juego de los New York Yankees en el Este de la Liga Americana.

¿Quién sustituirá a George Springer en el roster de los Blue Jays?

La baja de Springer hizo que los campeones de la Liga Americana de 2025 le dieran la oportunidad al ex ganador del Bate de Plata, Eloy Jiménez, quien tuvo su última aparición en las Grandes Ligas en 2024 y registra una línea ofensiva de .257/.372/.371 con el equipo de Triple-A en Buffalo.

Jiménez jugó en la campaña de 2024 con los Chicago White Sox y Baltimore Orioles y cabe recordar que el jardinero dominicano llegó cuarto en las votaciones al Novato del Año en la campaña de 2019 antes de ganar el mencionado Bate de Plata en la temporada siguiente al dejar promedios de .296/.332/.559 con 14 dobles, 14 cuadrangulares y 41 carreras remolcadas.

Se espera que Jiménez cumpla labores de bateador designado en el lineup de Toronto hasta que Springer regrese.

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