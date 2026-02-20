Gerrit Cole enfrenta a bateadores de los Yankees por primera vez desde su operación Tommy John

El as de los New York Yankees, Gerrit Cole, dio un paso significativo en su recuperación al enfrentarse a bateadores por primera vez desde que fue sometido a una cirugía Tommy John durante la primavera del 2025.

El periodista Bryan Hoch fue el primero en reportar la noticia, agregando que la sesión en la que participó el Cy Young de la Liga Americana en 2023 se llevó a cabo el viernes en el George M. Steinbrenner Field, complejo de pretemporada de los neoyorquinos, ubicado en Tampa.

El derecho de 35 años trabajó una entrada de práctica de bateo en vivo, realizando alrededor de 20 lanzamientos, mientras que su recta alcanzó velocidades entre 95 y 96 millas por hora, señal alentadora considerando el tiempo que lleva fuera de acción. Asimismo, el seis veces All Star presentó una mecánica renovada con un movimiento más marcado por encima del hombro, ajuste que no descarta utilizar cuando regrese a la competencia oficial.

At Steinbrenner Field, Gerrit Cole is facing hitters for the first time since TJ surgery. Scheduled to go one inning. — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) February 20, 2026

En la citada sesión Cole se midió a tres compañeros de peso en el lineup de los Yankees: los cañoneros zurdos Trent Grisham y Jasson Domínguez (ambidiestro), y el capitán y estrella del equipo, Aaron Judge. De hecho, el manager Aaron Boone valoró positivamente lo observado antes del duelo inaugural de Spring Training frente a los Baltimore Orioles en el Ed Smith Stadium de Sarasota. “Parece que Gerrit estuvo muy bien".

Entretanto, la organización del Bronx proyecta que el campeón de efectividad en un par de ocasiones pueda reincorporarse al roster de MLB entre finales de mayo y junio, aunque no se descarta que sume algunos innings hacia el cierre del calendario primaveral si la evolución continúa sin contratiempos. Cole viene de dos temporadas contrastantes, ya que en su galardonado 2023 dejó marca de 15-4 con efectividad de 2.63 en 33 aperturas, mientras que en 2024 estuvo limitado por molestias físicas, pero exhibió récord de 8-5 y efectividad de 3.41 en 17 salidas, contribuyendo de todas formas a que la afamada novena conquistara su primer banderín del joven circuito en 15 años, al margen de perder en la Serie Mundial contra Los Angeles Dodgers.

Más allá de los números, el ex Pittsburgh Pirates y Houston Astros dejó claro en la web de las mayores que su enfoque está centrado en el proceso y no en las estadísticas. “Soy un tipo con mucha confianza. Tengo altas expectativas internas sobre mi rendimiento, pero en términos de rendimiento y expectativas, no tengo metas ni números establecidos, ni nada por el estilo. Me ha funcionado muy bien simplemente mantenerme día a día y ejecutar la tarea que me toca".

