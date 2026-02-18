Giancarlo Stanton sobre su carrera en Yankees: "Es incompleta sin un campeonato"

Tanto el presente como el futuro inmediato de Giancarlo Stanton con los New York Yankees están marcados por una mezcla de ambición, experiencia y la necesidad de mantenerse saludable.

A sus 36 años, el máximo jonronero en activo de MLB (453) reconoce que su paso por la histórica organización aún tiene asuntos pendientes, especialmente en lo colectivo. “Definitivamente, mi experiencia con este equipo es incompleta sin un campeonato”, declaró a la agencia AP. "El objetivo de ser un Yankee es ser campeón".

Quien ganara el MVP de la Liga Nacional con Miami Marlins en 2017 encara las dos últimas campañas garantizadas del contrato de 13 años y 325 millones de dólares que firmó originalmente con los del sur de Florida, en una (actual) etapa condicionada por constantes problemas físicos. Es que Stanton ha pasado por la lista de lesionados en siete zafras consecutivas, aunque cuando ha estado disponible ha demostrado seguir siendo una pieza clave dentro del corazón ofensivo de los Bombarderos del Bronx.

Giancarlo Stanton, de momento, estará en el lineup de los Yankees en el Opening Day de MLB 2026 | Jonathan Dyer-Imagn Images

No en vano, tras perderse los primeros 70 encuentros del 2025 por una inflamación en los tendones de ambos codos, el seleccionado a cinco Juegos de Estrellas regresó para batear .273 con 24 cuadrangulares, 66 impulsadas y un OPS de .944 en apenas 77 desafíos, ayudando a los Yankees a meterse en otra postemporada. Sus brazos continúan requiriendo tratamiento permanente, pero el slugger se siente preparado para competir. "Estoy bien, listo para pararme allí a diario".

El propio Stanton explicó que su preparación actual se centra en fortalecer el agarre y mantener la potencia en el swing, aspectos fundamentales para sostener su producción ofensiva. Pues a lo largo de 16 contiendas de Grandes Ligas acumula .258 de average con los citados 453 vuelacercas y 1.169 producidas (cuarto entre los que aún juegan en las mayores).

Por su parte, el manager Aaron Boone ha destacado la importancia del veterano paleador en el lineup, especialmente ante el aumento de lanzadores zurdos en MLB. Pero más allá de los números, la experiencia del dueño de dos Bates de Plata también se ha convertido en una referencia para los jóvenes en el Bronx, quienes suelen buscar consejos rápidos previo a sus turnos.

Mientras los Yankees intentarán volver a la pelea por el anhelado anillo de Serie Mundial, Stanton mantiene clara su prioridad. "Competir día a día con la meta de ayudar al equipo a conquistar una Serie Mundial".

