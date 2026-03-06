La gran atrapada de Andrés Giménez en el juego entre Venezuela y Países Bajos

Venezuela mostró una sólida prestación en su estreno en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, gracias a una ofensiva oportuna, eficaz relevo y una gran defensa, argumentos suficientes para vencer a Países Bajos 6-2 en Miami.

Y uno de los pilares del triunfo de los sudamericanos resultó Andrés Giménez, cuyo guantre volvió a lucir con una de sus tradicionales atrapadas de lujo.

Venezuela ganaba 1-0 en la parta alta de la segunda entrada cuando el campocorto de los Toronto Blue Jays se quedaba de forma acrobática con una línea del veterano Didi Gregorius, la cual, de haber pasado, se colaba entre el jardín central e izquierdo, lo que podía significar hasta un doble.

La conexión del ex pelotero de los New York Yankees terminaba siendo el primer out de un capítulo en el que los neerlandeses fabricaron la momentánea rayita del empate. Además, Hendrik Clementina pegó imparable seguido al gran lance defensivo de Giménez, por lo que dicha jugada del tres veces Guante de Oro en la Americana resultó fundamental en el transcurso del desafío.

Ya en el tramo final del compromiso, quien asistiera al Juego de Estrellas de MLB en 2022 cuando representaba a Cleveland Guardians pasó a ocupar la segunda base para que el manager Omar López diera cabida a Wilfredo Tovar en el campocorto y moviera a Luis Arráez a la primera, en detrimento de un Willson Contreras que abandonaba el choque.

Por si fuera poco, Giménez totalizó un hit en dos turnos, con una base por bola recibida y una anotada, en rol de noveno toletero.

De ese modo, Venezuela empieza con el pie derecho un Clásico Mundial en el que también comparte el Grupo D con República Dominicana, Israel y Nicaragua (además de Países Bajos). Claro está, para que los sudamericanos tengan opciones reales de llegar a las instancias decisivas del certamen, será fundamental que la defensa respalde al pitcheo, tal y como acaba de ocurrir en el IoanDepot Park.

¿Cómo le fue a Andrés Giménez en el Clásico Mundial de 2023?

El pelotero de 27 años se encuentra en su segundo WBC, tras ser importante para la novena venezolana en una edición de 2023 en la que alcanzó los cuartos de final y ganó una fase de grupos en la que batallaba contra potencias como Puerto Rico y la propia Dominicana.

Actuando a tiempo completo como torpedero, Giménez ligó .294 de bateo con .368 en porcentaje de embasado, una empujada y dos anotadas en cinco desafíos de aquel torneo.

