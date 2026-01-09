Grupos y sedes confirmadas para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol se disputará del 5 al 17 de marzo y en la primera fase están confirmados 20 equipos, repartidos en cuatro grupos con sedes en Asia y América.

Como es tradicional, en Tokio estará radicada una de las llaves de la competencia, lo que ofrece un desafío para los aficionados que quieren seguir las transmisiones de TV (y las proezas del astro de MLB Shohei Ohtani) por la diferencia de más de 12 horas con respecto al hemisferio occidental.

Puerto Rico, dos veces subcampeón de la competencia más importante del béisbol mundial y que de nuevo tendrá a la estrella de los New York Mets Francisco Lindor como capitán, jugará como local en San Juan como parte del Grupo A.

En Estados Unidos se ubican las otras dos sedes. La selección nacional liderada por Aaron Judge (y principales favoritos) está a la cabeza del Grupo B y se radicará en el Daikin Park, el hogar de los Houston Astros; mientras que en Miami se esperan multitudes en el loanDepot Park para ver un nuevo capítulo en la rivalidad entre República Dominicana y Venezuela como miembros del Grupo D.

Países participantes del Clásico Mundial de 2026

Uno de los objetivos del torneo es impulsar el crecimiento del béisbol en países en los que este deporte no es tradicional o no tiene circuitos consolidados. En la edición de 2026 habrá representación de cuatro de los cinco continentes. Sólo África no tiene equipo, porque la selección sudafricana no pudo avanzar en el clasificatorio.

Por otra parte, el éxito comercial del evento está garantizado con la presencia de las potencias del béisbol. Equipos con ligas fuertes como Japón y Corea, además de selecciones de Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, llenas de estrellas de MLB, son las grandes atracciones.

Estos son todos los países que jugará esta edición del Clásico:

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Estados Unidos

México

Italia

Reino Unido

Brasil

Japón

Australia

Corea del Sur

República Checa

China Taipei

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

Los campeones del Clásico Mundial de Béisbol

Japón ha ejercido un sólido dominio en el Clásico Mundial. Son los campeones defensores gracias a una gran actuación de Shohei Ohtani en la cita de 2023, en la que doblegaron a Estados Unidos en una emocionante final. Fue su tercer título en las cinco ediciones del torneo (ganaron en 2006 y 2009) y las dos veces que no fueron campeones ocuparon el tercer lugar.

La única corona que tiene el béisbol latinoamericano llegó en 2013 gracias a la selección de República Dominicana, que derrotó a Puerto Rico en el partido por el título.

En 2017 los boricuas tuvieron que conformarse de nuevo con el subcampeonato porque cayeron ante Estados Unidos y su poderoso equipo que tenía a Nolan Arenado, Marcus Stroman, Sonny Gray, Christian Yelich, Paul Goldschmidt y el slugger de los New York Yankees Giancarlo Stanton dirigidos por Jim Leyland.

Grupos y sedes del Clásico Mundial de 2026

Grupo Países Sede Grupo A Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia Estadio Hiran Bithorm, Puerto Rico Grupo B Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido, Brasil Daikin Park, Houston Grupo C Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipei Tokyo Dome, Japón Grupo D Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua loanDepot Park, Miami

