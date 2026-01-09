¿Cuándo empieza el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Contra todo pronóstico, el Clásico Mundial de Béisbol no sólo no desapareció, sino que logró consolidarse como el torneo internacional más importante en este deporte. En 2026 se jugará su edición número seis después de 20 años, y se espera una competencia de lujo, con un importante número de estrellas de MLB en acción.

Los ganadores del MVP en la temporada de 2025, Aaron Judge y Shohei Ohtani, son apenas dos de los astros que han confirmado su participación en la justa que se disputará en marzo.

Durante dos semanas -y haciendo un parétensis en el Spring Training de las Grandes Ligas- los ojos de los aficionados del béisbol en todo el mundo estarán puestos sobre las jornadas del Clásico Mundial a pesar de sus dispares horarios.

Desde la primera semana de marzo hasta el martes 17 habrá acción a diario, con una fase de grupos que tiene a 20 selecciones (cinco por llave) jugando en sedes tan distantes como Puerto Rico, Japón, Houston y Miami, en busca de un lugar en los cuartos de final.

When Shohei Ohtani and Mike Trout led Japan and the United States onto the field holding their flags ahead of the 2023 World Baseball Classic 🔥🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/cGlGcPy3Ns — MLB Network (@MLBNetwork) November 25, 2025

¿Quiénes han ganado el Clásico Mundial de Béisbol?

Es innegable el dominio de Japón en esta competencia. No sólo fueron campeones de la mano de Shohei Ohtani en la última cita, en 2023, tras superar a Estados Unidos en una emocionante final. Los nipones también han conquistado el título en tres de las cinco ediciones disputadas hsta ahora, porque se llevaron el trofeo en las dos primeras (2006 y 2009). Por si fuera poco, las dos veces que no fueron campeones ocuparon el tercer lugar.

En 2013 República Dominicana ganó la única corona que tiene el béisbol latinoamericano en este torneo al derrotar en la final a Puerto Rico. Los boricuas se volvieron a quedar cortos en sus aspiraciones en 2017, cuando volvieron a caer el partido por el título, esta vez ante una selección de Estados Unidos que tuvo en su roster a estrellas como Nolan Arenado, Marcus Stroman, Sonny Gray, Christian Yelich, Paul Goldschmidt y el slugger de los New York Yankees Giancarlo Stanton, entre otros, dirigidos por Jim Leyland.

¿Cuándo empieza la edición de 2026?

Aunque el calendario oficial dice que el torneo se jugará del 5 al 17 de marzo, el grupo que hará vida en el Tokyo Dome de Japón (Grupo C) tendrá un duelo el 4 de marzo (por la diferencia con la hora del Este de Estados Unidos).

¿Cuál será el juego inaugural?

Ese duelo del Grupo C será el primero en el calendario, aunque todavía no hay reportes de cuándo será la ceremonia inaugural. Japón, que es sede del grupo y campeón defensor, no jugará hasta el segundo día de la competencia.