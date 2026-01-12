Guía del Daikin Park: sede de Houston del Clásico Mundial 2026

El Daikin Park de Houston será una de las sedes del Clásico Mundial de Béisbol 2026, debido a que recibirá encuentros correspondientes al Grupo B, mismo en el que participarán selecciones de la talla de Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil.

En efecto, el hogar de los Astros en MLB combina tradición, bajo otros nombres, junto a innovación y comodidad, convirtiéndose en un escenario ideal para una fase tan competitiva dentro de uno de los torneos más importantes de la pelota internacional.

Con su mix de historia, tecnología, capacidad y confort, el recinto que está ubicado en pleno centro de Houston, representa una de las plazas más atractivas para el venidero WBC.

Incluso, su participación en calidad de co-organizador reafirma el estatus de la mencionada ciudad de Texas y promete ofrecer a los aficionados una experiencia inolvidable en un sitio digno de un evento élite.

El Daikin Park ha sido sede de cinco Series Mundiales de MLB | Rob Carr/GettyImages

Origen del Daikin Park

El estadio abrió sus puertas el 30 de marzo del año 2000, bajo el nombre original de The Ballpark at Union Station. Sin embargo, a través de los años ha cambiado varias veces de identificación a raíz de acuerdos de patrocinio, siendo conocido como Enron Field, Astros Field y Minute Maid Park antes de adoptar su denominación actual, Daikin Park, a partir de enero de 2025.

Desde su concepción, el el recinto en cuestión fue diseñado para llevar el béisbol de Grandes Ligas al centro de Houston, sustituyendo al legendario Astrodome y aportando un ambiente urbano vibrante al deporte.

Sin dudas, la construcción de este parque marcó el inicio de una nueva era para los Astros y para la ciudad, que desde entonces ha vivido momentos históricos dentro del diamante.

Capacidad y dimensiones del Daikin Park

Dicho estadio, de césped natural, tiene una capacidad para aproximadamente 41.168 espectadores, distribuidos en múltiples niveles que ofrecen una experiencia cercana a la acción, aunado a erigirse claramente en un parque apto para bateadores.

De esa forma, las medidas actuales del Daikin Park, según el Houston Chronicle, son las siguientes:

Jardín izquierdo: 315 pies.

Jardín izquierdo-central: 362 pies.

Jardín central: 409 pies.

Jardín derecho-central: 373 pies.

Jardín derecho: 326 pies.

¿Qué tan cómodo será el Daikin Park para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Una de las características más destacadas de este escenario es su techo retráctil, que permite jugar en condiciones óptimas independientemente del clima exterior; un sistema es clave para torneos internacionales como el Clásico Mundial, donde mantener el cronograma de partidos dentro del marco planificado es esencial.

Además, el otrora Minute Maid Park cuenta con comodidades de última generación: áreas de asientos variadas; tecnología de sonido avanzada con cientos de altavoces distribuidos por todo el recinto y marcadores digitales de alta calidad.

Por si fuerapoco, la ubicación céntrica, en el Dowtown de Houston, cerca del centro de convenciones y de importantes vías de acceso, facilita la llegada de fanáticos locales y foráneos, algo que será fundamental para un certamen del calibre del WBC.

¿Qué otros eventos deportivos ha albergado el Daikin Park?

Ser la casa de los Astros en Major League Baseball es la función oficial del recinto; no obstante, el mismo ha organizado otros eventos de magnitud para el deporte y la cultura estadounidense y latinoamericana, los cuales se detallarán a continuación:

Juego de Estrellas de MLB: en 2004 se vistió de gala para recibir el tradicional duelo entre las luminarias de la Americana contra los de la Nacional.

Serie Mundial de MLB: los Astros han arribado a cinco Clásicos de Otoño teniendo este parque como su casa; 2005, 2017, 2019, 2021 y 2022.

Concachampions: este parque también ha recibido partidos de fútbol de la Liga de Campeones de la Concacaf.

WWE: el mediático Royal Rumble, de los principales eventos de la lucha libre, se escenificó allí en 2020, antes de la pandemia.

Conciertos musicales: por último, el hoy Daikin Park ha servido para que algunos artistas de talla mundial se presenten.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol