Guía de los entrenamientos de primavera de los Boston Red Sox de 2026 en Florida
El comienzo del Spring Training está a la vuelta de la equina y en la organización de los Boston Red Sox están terminando de ajustar detalles para comenzar el trabajo de preparación.
Los patirrojos tienen muchas expectativas de cara a la próxima temporada de MLB. Vienen de terminar una racha de campañas sin avanzar a los playoffs, pero sienten que se quedaron en deuda y en 2026 van por más.
La gerencia ha estado trabajando para darle un equipo mejorado al manager Alex Cora y en la pretemporada terminarán de darle forma al grupo, definiendo el orden de la rotación de abridores con tres nuevas piezas y tomando decisiones con jugadores como el prometedor Marcelo Mayer, que tratará de ganarse un puesto en el roster del Opening Day.
Muchas cosas interesantes pueden encontrar los aficionados de los Red Sox en esta primavera y aquí está todo lo que deben saber.
¿Cuándo inician los entrenamientos primaverales de los Red Sox en 2026?
De acuerdo con el calendario publicado por MLB, los lanzadores y receptores de los Red Sox, incluyendo a sus nueva adquisiciones, Ranger Suárez, Johan Oviedo y Sonny Gray, se reportarán al campamento en Florida el martes 10 de febrero.
¿Cuándo se reportarán los jugadores de posición?
El resto de jugadores de posición de los Red Sox, incluyendo a los invitados que buscan ganarse un puesto en el roster, están previstos para el domingo 15 de febrero.
¿En qué estadio jugarán?
Los Red Sox juegan en la primavera en el JetBlue Park, en Fort Myers, Florida. El complejo se inauguró en 2012 y replica elementos del Fenway Park. No sólo tiene las mismas dimensiones, sino que cuenta con su propio “Monstruo Verde”. Tiene una capacidad para aproximadamente 11.000 espectadores entre los asientos fijos y las áreas de césped.
¿Cómo comprar los boletos a los entrenamientos de los Red Sox?
Hay varias alternativas para que los aficionados que quieran vivir la experiencia del Spring Training de los Red Sox en el parque de Florida puedan adquirir los boletos.
- En línea: la primera opción es a través del sitio web oficial de Boston Red Sox. Pero hay otros sitios de reventa como SeatGeek o StubHub.
- Aplicación: La aplicación MLB Ballpark es una alternativa.
- En persona: en las taquillas del JetBlue Park, con atención al público de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
¿Cuánto cuestan?
Los precios de los boletos para los partidos de pretemporada de los Red Sox en el Spring Training 2026 varían de acuerdo con la ubicación del asiento y, en ocasiones, del rival. Por ejemplo, en los partidos contra los Yankees el boleto más barato puede costar $72.
- Gradas generales o jardines: de $10 a $20.
- Tribuna intermedias: de $25 a $45.
- Premium, VIP o detrás del home: de $50 a $90.
¿Cómo ver los juegos de pretemporada de los Red Sox en vivo, TV y streaming?
Los juegos de exhibición de los red Sox cuentan con transmisión en diferentes plataformas. Algunos partidos podrán ser vistos por la cadena ESPN, incluso a nivel internacional. En Estados Unidos los derechos pertenecen a NESN.
En streaming está la opción de MLB.tv, previa suscripción, y también de Fubo.
El calendario completo de los Red Sox en el Spring Training de 2026
Fecha
Juego
Hora
Febrero 21
Red Sox @Minnesota
2:05 PM
Febrero 22
Red Sox vs Toronto
2:05 PM
Febrero 23
Red Sox @ Tampa Bay
2:05 PM
Febrero 24
Red Sox vs Pittsburgh
2:05 PM
Febrero 25
Red Sox @ Minnesota
2:05 PM
Febrero 26
Red Sox vs. Tampa Bay
2:05 PM
Febrero 27
Red Sox @Atlanta
2:05 PM
Febrero 28
Red Sox vs. Minnesota
2:05 PM
Marzo 1
Red Sox vs. Baltimore
2:05 PM
Marzo 2
Red Sox @Toronto
2:07 PM
Marzo 4
Red Sox vs. Yankees
2:05 PM
Marzo 5
Red Sox @Philadelphia
2:05 PM
Marzo 6
Red Sox @Detroit
2:05 PM
Marzo 7
Red Sox vs. Tampa Bay
2:05 PM
Marzo 8
Red Sox @Pittsburgh
1:05 PM
Marzo 9
Red Sox vs. Philadelphia
1:05 PM
Marzo 10
Red Sox vs. Detroit
1:05 PM
Marzo 12
Red Sox@Minnesota
1:05 PM
Marzo 13
Red Sox vs. Tampa Bay
1:05 PM
Marzo 14
Red Sox @Atlanta
6:05 PM
Marzo 15
Red Sox vs. Minnesota
1:05 PM
Marzo 16
Red Sox @Baltimore
6:05 PM
Marzo 17
Red Sox vs. Atlanta
1:05 PM
Marzo 18
Red Sox @ Yankees
1:05 PM
Marzo 19
Red Sox vs. Minnesota
6:05 PM
Marzo 20
Red Sox @Tampa Bay
1:05 PM
Marzo 21
Red Sox vs. Atlanta
1:05 PM
Marzo 22
Red Sox @Pittsburgh
1:05 PM
Marzo 23
Red Sox vs. Minnesota
1:05 PM
Marzo 24
Red Sox @Minnesota
1:05 PM
