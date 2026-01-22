Guía de los entrenamientos de primavera de los Boston Red Sox de 2026 en Florida

El comienzo del Spring Training está a la vuelta de la equina y en la organización de los Boston Red Sox están terminando de ajustar detalles para comenzar el trabajo de preparación.

Los patirrojos tienen muchas expectativas de cara a la próxima temporada de MLB. Vienen de terminar una racha de campañas sin avanzar a los playoffs, pero sienten que se quedaron en deuda y en 2026 van por más.

La gerencia ha estado trabajando para darle un equipo mejorado al manager Alex Cora y en la pretemporada terminarán de darle forma al grupo, definiendo el orden de la rotación de abridores con tres nuevas piezas y tomando decisiones con jugadores como el prometedor Marcelo Mayer, que tratará de ganarse un puesto en el roster del Opening Day.

Muchas cosas interesantes pueden encontrar los aficionados de los Red Sox en esta primavera y aquí está todo lo que deben saber.

Our Spring Training slate for 2026!



See you in the Fort: https://t.co/ioKjMIxwYn pic.twitter.com/zpWVdJfent — Red Sox (@RedSox) November 5, 2025

¿Cuándo inician los entrenamientos primaverales de los Red Sox en 2026?

De acuerdo con el calendario publicado por MLB, los lanzadores y receptores de los Red Sox, incluyendo a sus nueva adquisiciones, Ranger Suárez, Johan Oviedo y Sonny Gray, se reportarán al campamento en Florida el martes 10 de febrero.

¿Cuándo se reportarán los jugadores de posición?

El resto de jugadores de posición de los Red Sox, incluyendo a los invitados que buscan ganarse un puesto en el roster, están previstos para el domingo 15 de febrero.

¿En qué estadio jugarán?

Los Red Sox juegan en la primavera en el JetBlue Park, en Fort Myers, Florida. El complejo se inauguró en 2012 y replica elementos del Fenway Park. No sólo tiene las mismas dimensiones, sino que cuenta con su propio “Monstruo Verde”. Tiene una capacidad para aproximadamente 11.000 espectadores entre los asientos fijos y las áreas de césped.

¿Cómo comprar los boletos a los entrenamientos de los Red Sox?

Hay varias alternativas para que los aficionados que quieran vivir la experiencia del Spring Training de los Red Sox en el parque de Florida puedan adquirir los boletos.

En línea: la primera opción es a través del sitio web oficial de Boston Red Sox. Pero hay otros sitios de reventa como SeatGeek o StubHub.

Aplicación: La aplicación MLB Ballpark es una alternativa.

En persona: en las taquillas del JetBlue Park, con atención al público de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Cuánto cuestan?

Los precios de los boletos para los partidos de pretemporada de los Red Sox en el Spring Training 2026 varían de acuerdo con la ubicación del asiento y, en ocasiones, del rival. Por ejemplo, en los partidos contra los Yankees el boleto más barato puede costar $72.

Gradas generales o jardines: de $10 a $20.

Tribuna intermedias: de $25 a $45.

Premium, VIP o detrás del home: de $50 a $90.

¿Cómo ver los juegos de pretemporada de los Red Sox en vivo, TV y streaming?

Los juegos de exhibición de los red Sox cuentan con transmisión en diferentes plataformas. Algunos partidos podrán ser vistos por la cadena ESPN, incluso a nivel internacional. En Estados Unidos los derechos pertenecen a NESN.

En streaming está la opción de MLB.tv, previa suscripción, y también de Fubo.

El calendario completo de los Red Sox en el Spring Training de 2026

Fecha Juego Hora Febrero 21 Red Sox @Minnesota 2:05 PM Febrero 22 Red Sox vs Toronto 2:05 PM Febrero 23 Red Sox @ Tampa Bay 2:05 PM Febrero 24 Red Sox vs Pittsburgh 2:05 PM Febrero 25 Red Sox @ Minnesota 2:05 PM Febrero 26 Red Sox vs. Tampa Bay 2:05 PM Febrero 27 Red Sox @Atlanta 2:05 PM Febrero 28 Red Sox vs. Minnesota 2:05 PM Marzo 1 Red Sox vs. Baltimore 2:05 PM Marzo 2 Red Sox @Toronto 2:07 PM Marzo 4 Red Sox vs. Yankees 2:05 PM Marzo 5 Red Sox @Philadelphia 2:05 PM Marzo 6 Red Sox @Detroit 2:05 PM Marzo 7 Red Sox vs. Tampa Bay 2:05 PM Marzo 8 Red Sox @Pittsburgh 1:05 PM Marzo 9 Red Sox vs. Philadelphia 1:05 PM Marzo 10 Red Sox vs. Detroit 1:05 PM Marzo 12 Red Sox@Minnesota 1:05 PM Marzo 13 Red Sox vs. Tampa Bay 1:05 PM Marzo 14 Red Sox @Atlanta 6:05 PM Marzo 15 Red Sox vs. Minnesota 1:05 PM Marzo 16 Red Sox @Baltimore 6:05 PM Marzo 17 Red Sox vs. Atlanta 1:05 PM Marzo 18 Red Sox @ Yankees 1:05 PM Marzo 19 Red Sox vs. Minnesota 6:05 PM Marzo 20 Red Sox @Tampa Bay 1:05 PM Marzo 21 Red Sox vs. Atlanta 1:05 PM Marzo 22 Red Sox @Pittsburgh 1:05 PM Marzo 23 Red Sox vs. Minnesota 1:05 PM Marzo 24 Red Sox @Minnesota 1:05 PM

Más contenido del Spring Training de MLB