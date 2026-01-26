Guía de los entrenamientos de primavera de los Houston Astros de 2026 en Florida

Todavía no empiezan los trabajos del Spring Training y ya se ha producido varias noticias relacionadas con los jugadores de los Houston Astros.

La pretemporada de MLB en el campamento de Florida de los siderales se tiñe de optimismo con la noticia de que Spencer Arrighetti puede estar completamente recuperado de su lesión en el codo y al 100% para los juegos de exhibición. Pero no es lo único que se sabe.

El boricua Carlos Correa trabajó duro durante el receso de campaña para afinar su defensa de la tercera base, pues tiene el objetivo de pelear por un nuevo Guante de Oro, esta vez en su nueva posición.

We have announced our preliminary Spring Training roster today, which includes 40 players on our 40-man roster and 23 non-roster invitees, for a total of 63 players. pic.twitter.com/ojDTJ33yDv — Houston Astros (@astros) January 16, 2026

Y el veterano José Altuve se quedará toda la primavera con la escuadra del manager Joe Espada, pues ya se sabe que no jugará con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial. El plan con Altuve -que tuvo una intervención menor en un pie durante el invierno- es que regrese a la segunda base a tiempo completo, aunque no se descarta verlo ocasionalmente en el jardín izquierdo.

Los Astros tienen una misión en 2026 que comenzará con su trabajo en la primavera y esto es todo lo que sus seguidores tienen que saber. En Houston tienen menos de 30 partidos de exhibición programados y como nota curiosa en ninguno de ellos se enfrentarán con New York Yankees o Boston Red Sox.

¿Cuándo inician los entrenamientos primaverales de los Astros en 2026?

Una publicación en el portal de MLB muestra un calendario según el cual los lanzadores y receptores de Houston Astros se reportarán al campamento en Florida el miércoles 11 de febrero, si bien es posible ver a algunos jugadores trabajando desde antes de esa fecha.

¿Cuándo se reportarán los jugadores de posición?

Altuve, Correa y el resto de los jugadores de posición -incluyendo a 23 invitados entre prospectos y peloteros fuera del roster- deben presentarse el lunes 16 de febrero.

¿En qué estadio jugarán?

Los Astros y Washington Nationals comparten un complejo llamado CACTI Park of the Palm Beaches, que está ubicado en West Palm Beach, Florida. Tiene seis campos de práctica, áreas de juego, una zona especial para autógrafos y el estadio principal tiene capacidad para unos 8.000 aficionados, entre los asientos fijos y localidades en el área del césped. Houston ha trabajado en estas instalaciones desde 2017.

¿Cómo comprar los boletos de los entrenamientos de los Astros?

En línea: Hay varias opciones, como el portal oficial de Houston Astros, el sitio web de CACTI Park of the Palm Beaches y la aplicación MLB Ballpark.

En persona: en las taquillas del complejo de West Palm Beach pueden adquirirse los boletos los días de partido, aunque es recomendable comprar con anterioridad e informarse a través del teléfono (561) 500-4487.

Reventa: El sitio oficial autorizado para reventa de boletos es Seat Geek.

¿Cuánto cuestan?

Como sucede con cada equipo, los precios de los boletos para los juegos de pretemporada de los Astros están sujetos a modificaciones, dependiendo de la ubicación de los asientos e incluso el rival a enfrentar. Los boletos individuales pueden conseguirse en rangos que van desde los 12 dólares hasta $20 y $40

¿Cómo ver los juegos de pretemporada de los Astros en vivo, TV y streaming?

Para quienes no tengan la opción de trasladarse al complejo de primavera, están disponibles varias alternativas para disfrutar de los partidos. En TV local se pueden ver los juegos a través de Space City Home Network (SCHN), además de las cadenas deportivas como ESPN y FOX. En streaming la plataforma por excelencia es MLB.tv (previa suscripción aunque tienen partidos gratuitos) y Fubo.

El calendario completo de los Astros en el Spring Training de 2026

Fecha Juego Hora Febrero 21 Astros @ Washington 2:05 PM Febrero 22 Astros vs. St. Louis 2:05 PM Febrero 24 Astros @ Mets 2:10 PM Febrero 25 Astros @ Miami 2:10 PM Febrero 26 Astros vs. Mets 2:05 PM Febrero 26 Astros @ St. Louis 2:05 PM Febrero 27 Astros @ Washington 7:95 PM Febrero 28 Astros vs. Pittsburgh 2:05 PM Marzo 1 Astros @ Mets 2:10 PM Marzo 2 Astros vs. Washington 2:05 PM Marzo 4 Astros @ Baltimore 2:05 PM Marzo 5 Astros @ Miami 2:10 PM Marzo 6 Astros vs. Washington 2:05 PM Marzo 7 Astros vs. Miami 1:05 PM Marzo 8 Astros @ Washington 1:05 PM Marzo 9 Astros vs. St, Louis 1:05 PM Marzo 10 Astros vs. Baltimore 1:05 PM Marzo 11 Astros @ Miami 1:10 PM Marzo 12 Astros vs. Washington 6:05 PM Marzo 13 Astros @ St. Louis 6:05 PM Marzo 14 Astros vs. Mets 6:05 PM Marzo 15 Astros vs. Miami 1:05 PM Marzo 17 Astros @ Pittsburgh 1:05 PM Marzo 18 Astros @ St. Louis 1:05 PM Marzo 19 Astros vs. Mets 6:05 PM Marzo 20 Astros vs. Miami 6:05 PM Marzo 21 Astros @ Mets 1:10 PM Marzo 22 Astros vs. St. Louis 12:05 PM

