Guía de los entrenamientos de primavera de Los Angeles Dodgers de 2026 en Arizona

Después de una nueva celebración, en la escuadra de Los Angeles Dodgers están listos para regresar al trabajo y ven acercarse la fecha para la apertura del campamento del Spring Training.

Con dos coronas seguidas en la Serie Mundial, la gerencia de los angelinos está lejos de conformarse y hablan en serio cuando dicen que quieren consolidar una dinastía. Por eso hicieron algunas adquisiciones clave en el mercado de invierno de MLB, como el jardinero Kyle Tucker y el relevista boricua Edwin Díaz, a quienes veremos conocer a sus nuevos compañeros cuando se presenten en Arizona.

El manager Dave Roberts tendrá que tomar algunas decisiones durante la primavera, sobre todo en lo concerniente a su cuerpo de lanzadores. Pero lo primero será ver si Tommy Edman estará listo para ser el segunda base titular cuando comience la temporada, pues tuvo una cirugía en el tobillo derecho en el invierno.

También tendrán algunos desafíos, como la participación de varias de sus estrellas -incluido Shohei Ohtani- en el Clásico Mundial de Béisbol, que se jugará en marzo. Los seguidores de los Dodgers están ansiosos por ver de nuevo a su equipo y esto es todo lo que tienen que saber sobre los entrenamientos primaverales.

What if I told you we’re only 33 days away from the Dodgers first Spring Training game of 2026?



First looks at Edwin Diaz and Kyle Tucker along with a warm welcome back for our champions is going to be special 🔥 pic.twitter.com/4W6kuS6n12 — Dodgers Nation (@DodgersNation) January 19, 2026

¿Cuándo inician los entrenamientos primaverales de los Dodgers en 2026?

Fue una sorpresa, pero de acuerdo con el calendario publicado por MLB, los Dodgers no serán los primeros en reportarse al trabajo. Los lanzadores y receptores de Los Angeles deben estar en el complejo de Camelback Ranch el viernes 13 de febrero.

¿Cuándo se reportarán los jugadores de posición?

El recién llegado Tucker además del resto de las estrellas de los Dodgers que cumplen roles como jugadores de posición deben estar a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el manager Roberts el martes 17 de febrero.

¿En qué estadio jugarán?

Dodgers y White Sox comparten estadía en la primavera en Camelback Ranch-Glendale, un complejo ubicado en Phoenix, Arizona, con varios campos de práctica y edificios de clubhouse, túneles de bateo y otras instalaciones. El estadio principal tiene capacidad para recibir a unos 13.000 aficionados, 10.000 de ellos en asientos fijos. El resto puede acomodarse en la zona del césped. Un río separa las áreas de los dos equipos.

¿Cómo comprar los boletos de los entrenamientos de los Dodgers?

Los seguidores del béisbol tienen la oportunidad de ver de forma gratuita los entrenamientos de la mañana en un área especial si llegan a las 9:00 AM. Pero para ver los partidos hay varias opciones de compra de boletos:

En línea: Hay una sección especial de Boletos para los Entrenamientos de Primavera en el sitio web de los Dodgers. También se pueden adquirir en la página de Camelback Ranch y en la aplicación MLB BAllpark.

Por teléfono: Hay una oficina de boletos en el complejo de Camelback Ranch y pueden contactarla a través del número (623) 302-5099.

Reventa: si no hay ya disponibilidad en las páginas oficiales está la opción de los revendedores autorizados, como StubHub y SeatGeek.

¿Cuánto cuestan?

En el complejo de Arizona ofrecen múltiples opciones, desde boletos individuales, paquetes de tres juegos, abonos y un precio especial para grupos de 10 o más personas. Los precios de cada boleto varían dependiendo de la ubicación y, en ocasiones, del rival. Para los boletos individuales están en:

Asientos generales: entre $25y $45

Asiento específicos:

Dogout box: de $45 a $50

Infield box: de $35 a $40

Baseline Field Box (Primera fila): $39 a $44

Baseline Field Box: de $34 a $39

¿Cómo ver los juegos de pretemporada de los Dodgers en vivo, TV y streaming?

Para los seguidores de los Dodgers que no puedan asistir a la pretemporada en Arizona hay varias plataformas disponibles para seguir los partidos de primavera. En televisión en Estados Unidos está SportsNet LA, además de las grandes cadenas deportivas que suelen hacer algunas transmisiones, En streming MLB.tv (previa suscripción, aunque algunos partidos son gratuitos) y Fubo.

El calendario completo de los Dodgers en el Spring Training de 2026

Fecha Juego Hora Febrero 21 Dodgers @ Angels 4:10 PM Febrero 22 Dodgers @San Diego 4:10 PM Febrero 23 Dodgers vs. Seattle 4:05 PM Febrero 24 Dodgers vs. Cleveland 4:05 PM Febrero 25 Dodgers @Arizona 4:10 PM Febrero 26 Dodgers vs. White Sox 4:05 PM Febrero 27 Dodgers @San Francisco 4:05 PM Febrero 28 Dodgers @Texas 4:05 PM Marzo 1 Dodgers vs. Angels 4:05 PM Marzo 2 Dodgers @Colorado 4:10 PM Marzo 3 Dodgers @Cleveland 4:05 PM Marzo 5 Dodgers @Cincinnati 4:05 PM Marzo 6 Dodgers vs. Kansas City 9:05 PM Marzo 7 Dodgers vs. Colorado 9:05 PM Marzo 8 Dodgers @Athletics 4:05 PM Marzo 9 Dodgers @Milwaukee 4:10 PM Marzo 10 Dodgers vs. Arizona 4:05 PM Marzo 12 Dodgers vs. Cincinnati 9:05 PM Marzo 13 Dodgers @Seattle 9:10 PM Marzo 14 Dodgers @White Sox 4:05 PM Marzo 15 Dodgers @Cubs 4:05 PM Marzo 15 Dodgers vs. Texas 4:05 PM Marzo 16 Dodgers vs. Milwaukee 4:05 PM Marzo 17 Dodgers @ Kansas City 9:05 PM Marzo 18 Dodgers vs. San Francisco 4:05 PM Marzo 20 Dodgers vs. San Diego 9:05 PM Marzo 21 Dodgers vs. Athletics 3:05 PM Marzo 22 Dodgers @Angels 9:07 PM Marzo 23 Dodgers vs. Angels 9:10 PM Marzo 24 Dodgers vs. Angels 8:10 PM

Más contenido del Spring Training de MLB