Guía de los entrenamientos de primavera de los San Diego Padres de 2026 en Arizona

La escuadra de San Diego Padres se alista para abrir su campamento de primavera, en el que trabajará con el objetivo de mantenerse como un equipo competitivo en la próxima temporada de MLB a pesar de algunas bajas.

Hay mucha incertidumbre sobre lo que sucederá con el veterano Yu Darvish, que no podrá lanzar este año por una cirugía y tiene la intención de rescindir su contrato. También hay interrogantes por una de sus adquisiciones del receso de campaña, Sun-Mung Son.

El infielder coreano se lastimó el oblicuo en una práctica de bateo y se espera que cumpla su rehabilitación en el complejo de Arizona, con la esperanza de que no pierda tanto tiempo y puedan verlo en el lineup del Día Inaugural.

Pero tienen de vuelta a Joe Musgrove, que se perdió todo 2025, y aunque puede comenzar con algunas limitaciones es una gran noticia para la rotación del nuevo manager, Craig Stammen. Esto es sólo una parte de todo lo que los seguidores de los Padres deben seguir en el Spring Training de 2026.

Nada como el corillo en Spring Training 😎 pic.twitter.com/WSFsbbEEng — San Diego Padres (@Padres) February 18, 2025

¿Cuándo inician los entrenamientos primaverales de los Padres en 2026?

De acuerdo con el calendario publicado por el portal de MLB.com, la organización de los Padres tiene previsto iniciar de forma oficial sus prácticas en el complejo de Arizona el miércoles 11 de febrero, cuando deben reportarse los lanzadores y receptores.

¿Cuándo se reportarán los jugadores de posición?

Outfielders y jugadores del cuadro de San Diego -contando algunos invitados fuera de roster y prospectos- deben presentarse el domingo 15 de febrero al complejo en Peoria.

¿En qué estadio jugarán?

El Peoria Sports Complex en Peoria, Arizona, es el hogar de los Padres durante los entrenamientos de primavera y lo comparten con Seattle Mariners. Aunque inaugurado en 1994 se le reconoce como una instalación “de vanguardia”, tienen varios campos de práctica y su capacidad es de aproximadamente 12.000 aficionados.

¿Cómo comprar los boletos de los entrenamientos de los Padres?

San Diego tiene previsto comenzar sus partidos de preparación el 20 de febrero. Los seguidores del equipo tienen varias alternativas para adquirir los boletos:

En línea: a través del portal oficial de San Diego Padres y de la página del Peoria Sports Complex. Ofrecen incluso paquetes grupales.

En persona: en las taquillas del Peoria Sports Complex se pueden conseguir boletos individuales. Es importante consultar la disponibilidad de asientos. Hay un número de teléfono en el que pueden dar información: 623-773-8720.

Reventa: Hay sitios autorizados para comprar boletos cuando se acaba la oferta en los portales oficiales. Estos son SeatGeek y StubHub.

¿Cuánto cuestan?

El precio de los boletos está sujeto a cambios, dependiendo de la ubicación de los asientos y el rival. En general los montos están entre $41 en el área cercana a los dugouts, $35 en la zona superior, $32.25 en baseline, $31.25 en los palcos y casi $28 en las gradas. Pero prácticamente se duplican en partidos contra los Dodgers, por ejemplo ($73 en dugouts, $44 en las gradas).

¿Cómo ver los juegos de pretemporada de los Padres en vivo, TV y streaming?

Las grandes cadenas deportivas como ESPN, MLB Network y FOX Sports tienen los derechos de transmisión de los juegos de pretemporada. En streaming la primera opción es MLB.tv (previa suscripción, aunque tienen partidos gratis) y también está Padres.TV y Fubo.

El calendario completo de los Padres en el Spring Training de 2026

Fecha Juego Hora Febrero 20 Padres @Seattle 4:10 PM Febrero 21 Padres @ Kansas City 4:05 PM Febrero 22 Padres vs. Dodgers 4:05 PM Febrero 23 Padres vs. Milwaukee 4:10 PM Febrero 24 Padres @ Cubs 4:05 PM Febrero 25 Padres vs. Angels 4:10 PM Febrero 26 Padres @Cincinnati 4:05 PM Febrero 27 Padres @ Colorado 4:10 PM Febrero 28 Padres vs. Seattle 4:10 PM Marzo 1 Padres @ San Francisco 4:05 PM Marzo 2 Padres vs. Athletics 4:10 PM Marzo 3 Padres @ White Sox 4:05 PM Marzo 5 Padres @ Seattle 4:10 PM Marzo 6 Padres vs. Cubs 9:10 PM Marzo 7 Padres @ Cleveland 4:05 PM Marzo 8 Padres vs. Cincinnati 4:10 PM Marzo 9 Padres vs. Texas 4:10 PM Marzo 10 Padres @ Angels 4:10 PM Marzo 12 Padres vs. Kansas City 9:10 PM Marzo 13 Padres @ Athletics 4:05 PM Marzo 14 Padres @Texas 4:05 PM Marzo 14 Padres vs. Cleveland 4:10 PM Marzo 15 Padres @ Arizona 4:10 PM Marzo 16 Padres vs. San Francisco 4:10 PM Marzo 17 Padres @ Seattle 4:10 PM Marzo 19 Padres vs. White Sox 9:10 PM Marzo 20 Padres @Dodgers 9:05 PM Marzo 20 Padres vs. Colorado 9:10 PM Marzo 21 Padres @Milwaukee 4:10 PM Marzo 22 Padres vs. Arizona 4:10 PM Marzo 23 Padres vs. Seattle 3:10 PM

Más contenido del Spring Training de MLB