Guía del Estadio Hiram Bithorn: sede de Puerto Rico del Clásico Mundial 2026

El Estadio Hiram Bithorn en San Juan, capital de Puerto Rico, se prepara para ser una vez más protagonista del Clásico Mundial de Béisbol, al hospedar parte de la competición durante la próxima edición, del 4 al 17 de marzo de este año.

El emblemático recinto, que ya fue sede de varias rondas del mediático torneo de selecciones en 2006, 2009 y 2013 combina historia, tradición beisbolera y un ambiente que lo hace ideal para eventos de alto nivel internacional.

En esta oportunidad el tradicional escenario recibirá a los integrantes del Grupo A, empezando por la novena local, Puerto Rico, junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

Sin dudas, el Bithorn representa mucho más que un simple campo de pelota; es un símbolo vivo del deporte boricua y latinoamericano, dado que ha marcado hitos tanto locales como internacionales, incluyendo desafíos de NBA y MLB.

Origen del Estadio Hiram Bithorn

Construido en 1962 y oficialmente inaugurado el 24 de octubre de ese mismo año, el Hiram Bithorn fue concebido como reemplazo del antiguo Estadio Sixto Escobar para ofrecer un escenario más moderno al béisbol puertorriqueño.

Su nombre rinde homenaje al primer boricua en jugar en Grandes Ligas, un pionero del béisbol caribeño que abrió brecha para generaciones posteriores.

Desde su apertura, el parque de pelota en cuestión ha sido un centro clave para dicha disciplina en la Isla del Encanto, sirviendo como hogar de equipos locales como Cangrejeros de Santurce y Senadores de San Juan, así como escenario de múltiples competencias de alto calibre.

Capacidad y dimensiones del Hiram Bithorn

El popular recinto de San Juan tiene una capacidad aproximada de entre 18.000 y 19.125 espectadores para el béisbol, lo que proporciona una atmósfera intensa y cercana entre los fanáticos y la acción en el diamante. Asimismo, posee dimensiones que equilibran el entretenimiento ofensivo con el pitcheo y la defensa.

En definitiva, las medidas actuales de este parque, según la Confederación del Caribe, son las siguientes:

Jardín izquierdo: 325 pies.

Jardín izquierdo-central: 375 pies.

Jardín central: 404 pies.

Jardín derecho-central: 375 pies.

Jardín derecho: 325 pies.

Altura de las cercas: 8 pies.

¿Qué tan cómodo será el Hiram Bithorn para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

De cara al regreso del Clásico Mundial de Béisbol, en marzo de 2026, el Hiram Bithorn ha experimentado mejoras significativas en infraestructura y comodidad para el público.

Las autoridades municipales y organizadoras han trabajado en modernizar instalaciones, actualizar el terreno y ampliar áreas esenciales como zonas de espectadores, servicios y accesos, asegurando que el recinto se sitúe a la altura de un evento de talla global.

De igual forma, la experiencia de haber albergado rondas del WBC en 2006, 2009 y 2013 demuestra que este estadio cuenta con una capacidad logística, deportiva y cultural idónea para recibir a miles de fanáticos y ofrecer un espectáculo inolvidable.

El Hiram Bithorn albergó la primera ronda del WBC de 2013 | Al Bello/GettyImages

¿Qué otros eventos deportivos ha albergado el Estadio Hiram Bithorn?

Pese a que el béisbol es su principal foco, el Bithorn ha sido anfitrión de una variedad de actividades internacionales, las cuales se detallarán a continuación:

NBA: aunque fue de pretemporada, albergó en 1972 el primer encuentro al aire libre (sin techo) en la historia de la elitista liga de baloncesto estadounidense, entre Phoenix Suns y Milwaukee Bucks.

Juegos Panamericanos: recibió en 1979 a atletas de toda América en diversas disciplinas.

MLB: además de ser sede de cotejos de exhibición, el Estadio Hiram Bithorn se vistió de gala en juegos de temporada regular en 2001, 2003, 2004, 2010 y 2018.

Serie del Caribe: ha recibido al evento entre los campeones invernales en las ediciones de 2015 y 2020.

Clásico Mundial de Béisbol: sede de fase de grupos en las primeras tres ediciones de la "joven" contienda, en 2006, 2009 y 2013.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol