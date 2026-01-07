Guía del Estadio Panamericano: Sede de la Serie del Caribe de 2026

El Estadio Panamericano de los Charros, ubicado a las afueras de Guadalajara, Jalisco, es uno de los recintos más modernos y referenciales del béisbol en México, estatus que aumentará considerablemente cuando se dispute la Serie del Caribe de 2026.

El mencionado parque, ubicado en el Municipio Zapopan y que funge de sede de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, ha evolucionado desde su origen como un espacio deportivo multiusos hasta convertirse en un escenario de talla internacional para eventos de gran magnitud vinculado al bate y la pelota.

En definitiva, el Estadio Panamericano no sólo es un símbolo del crecimiento del béisbol en Guadalajara y en México; es un punto de encuentro para la pasión que une a miles de fanáticos en cada temporada.

Con instalaciones avanzadas y de primer nivel, junto a una rica historia de torneos internacionales y una proyección ambiciosa, la casa de los Charros está lista para vivir una nueva gran fiesta, cortesía del clásico caribeño.

Origen del Estadio Panamericano de los Charros

Inaugurado el 19 de octubre de 2011 con el fin de albergar competiciones de atletismo durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara en dicho año, este recinto contaba con graderías y estaba diseño pensado únicamente para pista y campo, con una capacidad menor comparado con los parques cotidianos de béisbol.

No obstante y tras el término del certamen que antecedió a los JJOO de Londres 2012, la llegada de los Charros de Jalisco en 2014 marcó un punto de inflexión en la vida del estadio, dado que se remodeló para adaptarlo al béisbol profesional, lo que incluyó la transformación de la superficie, así como la construcción de nuevas tribunas y la certificación por parte de MLB, que le asignó la máxima categoría.

Capacidad y dimensiones del Estadio Panamericano

Actualmente, el parque de pelota de los Charros tiene una capacidad aproximada de 16.500 espectadores, convirtiéndose en uno de los más grandes de México.

De hecho, el aforo se amplió gradualmente, ya que de los 11.500 asientos durante los Panamericanos de 2011, se aumentaron 5.000 con miras al Clásico Mundial de Béisbol 2017, y otras 500 butacas para la Serie del Caribe del calendario siguiente.

Entretanto, las dimensiones del terreno están diseñadas pensando en el alto rendimiento y la emoción del juego: el jardín izquierdo y derecho están a 330 pies de distancia, mientras que el jardín central mide 415 pies, ofreciendo un espacio ideal para acciones espectaculares y duelos hostiles entre lanzadores y bateadores.

¿Qué tan cómodo será el Estadio Panamericano para la Serie del Caribe de 2026?

Al margen de capacidad y medidas, el recinto tapatío ofrecerá zonas y servicios de primer nivel para jugadores, medios de comunicación y aficionados a lo largo de la venidera Serie del Caribe.

Dentro de las áreas destacadas se encuentran 30 suites privadas totalmente equipadas para una experiencia VIP, más 37 concesiones de alimentos y bebidas, junto a cinco restaurantes a lo ancho del inmueble.

Asimismo, el estadio cuenta con 67 pantallas y un sistema de sonido de alta calidad para mantener al público informado y entretenido, además de accesibilidad total para personas con discapacidad y conectividad Wi-Fi en todos lados.

En cuando a los protagonistas del show se refiere, el Panamericano posee instalaciones profesionales para los equipos, tales son los casos de bullpens, dugouts, vestidores modernos, zonas de rehabilitación, jaulas de bateo y gimnasio, garantizando un entorno óptimo para la competencia.

¿Qué otros eventos deportivos ha albergado el Estadio Panamericano?

Desde su conversión en estadio de béisbol, luego de los Juegos Panamericanos, el feudo de los Charros se ha consolidado como sede de algunos de los eventos más importantes, al margen de hacer de casa de el mencionado equipo de Jalisco en la LMP y de los Mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de Béisbol (de verano).

Como se mencionó anteriormente, este escenario albergó una etapa del Clásico Mundial de 2017, previo a su primera Serie del Caribe, en 2018.

El Estadio Panamericano también formó parte del Premier12, torneo organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), clasificatorio para los Olímpicos.