Guía del loanDepot park: sede de la final del Clásico Mundial 2026

Pocos escenarios de béisbol en Estados Unidos gozan del auge internacional del loanDepot Park en la actualidad. Es que la casa de los Miami Marlins en MLB se ha convertido en una instalación idónea para grandes eventos deportivos y culturales.

Diseñado para integrar tecnología, confort y una experiencia inolvidable de cara al aficionado, este parque ubicado en la Pequeña Habana, en Miami, será la sede, por segunda ocasión corrida, de la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (junto a la acción del Grupo D, los cuartos de final y las semifinales); un logro que consolida a la mediática ciudad del sur de Florida como epicentro del deporte en la región.

Efectivamente, el loanDepot Park es mucho más que un recinto de pelota; se está transformando en todo un símbolo del estado de Florida, al punto de lucir equipado para albergar grandes certámenes como el WBC y ofrecer una experiencia inolvidable para aficionados en Estados Unidos y turistas alrededor del planeta.

Origen del loanDepot Park

Conocido originalmente como Marlins Park, abrió sus puertas en marzo de 2012, sustituyendo al antiguo Orange Bowl, un mítico escenario de Miami que fue demolido tras décadas de uso.

Pues los Marlins necesitaban un estadio innovador y con mayores comodidades para atraer a más público en un mercado competitivo como el de la ciudad en cuestión. De esa forma, el loanDepot Park es un ejemplo de arquitectura neomoderna en instalaciones deportivas, con certificación LEED al poco tiempo de su inauguración, aunado a destacar debido a su enfoque ecológico y eficiencia energética.

Por si fuera poco, es uno de los pocos hogares de MLB que goza de techo retráctil, lo que le permite adaptar las condiciones climáticas a todo tipo de citas durante el año.

Capacidad y dimensiones del loanDepot Park

En términos de aforo, el loanDepot Park es relativamente pequeño comparado con otros estadios de Grandes Ligas, ya que recibe sobre los 37.400 espectadores, al margen de que esta esta cifra puede ampliarse ligeramente con zonas de pie en eventos de gran asistencia.

Las dimensiones del terreno de juego también han sido objeto de ajustes desde su apertura, tanto que al inicio fue considerado un parque favorable para lanzadores, pero con el paso de los años y tras varias modificaciones en los jardines y las cercas, se creó un equilibrio ideal para el espectáculo, en el que los bateadores exhiben algunas facilidades para pegar cuadrangulares.

En definitiva las medidas actuales del estadio, según MLB, son las siguientes:

Jardín izquierdo: 344 pies.

Jardín izquierdo-central: 386 pies.

Jardín central: 407 pies.

Jardín derecho-central: 392 pies.

Jardín derecho: 335 pies.

¿Qué tan cómodo será el loanDepot Park para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Uno de los grandes atractivos del otrora Marlins Park es su infraestructura, pensada en el fanático y la versatilidad de usos más allá del béisbol de temporada oficial. Pues entre las principales características del recinto están:

Techo retráctil: permite jugar con comodidad independientemente del clima, esencial en un torneo internacional donde las condiciones meteorológicas no deben afectar el show.

Tecnología de vanguardia: conectividad Wi-Fi en todo el estadio, junto a sistemas de IPTV con más de 800 pantallas y señal digital avanzada para mejorar la experiencia del espectador.

Zonas de hospitalidad y eventos: espacios adaptables para recepciones, conferencias y encuentros corporativos con capacidad para grandes grupos y servicios de catering completos.

Comodidad y accesibilidad: diseño moderno con amplio estacionamiento, múltiples accesos y espacios de descanso, cruciales para manejar flujos de miles de fans durante una final de un torneo.

Multiusos: este parque puede configurarse para otros deportes y espectáculos, lo que evidencia su versatilidad y enfoque variado.

El loanDepot Park vio a Japón coronarse campeón del pasado Clásico Mundial | Eric Espada/GettyImages

¿Qué otros eventos deportivos ha albergado el loanDepot Park?

Es cierto que su función principal consiste en ser la casa de los Marlins; no obstante, el loanDepot Park ha demostrado ser un escenario polifacético, así que algunos de los eventos deportivos y culturales más destacados son los siguientes:

Clásico Mundial de Béisbol: además de la final de 2023, y próximamente de 2026, fue sede de fases importantes del torneo en 2013 y 2017.

Juego de Estrellas de MLB 2017: albergó uno de los eventos más emblemáticos del béisbol profesional norteamericano, que reúne a las luminarias de la disciplina.

Fútbol internacional y otros deportes: ha acogido partidos amistosos de fútbol (soccer) y el NHL Winter Classic de hockey sobre hielo en 2026 entre Florida Panthers y New York Rangers, evento inédito en el sur de Estados Unidos.

Serie del Caribe y otros torneos: campeonatos de béisbol latinoamericano con récords de asistencia que ponen de manifiesto el magnetismo del estadio en la región.