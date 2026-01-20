Guía del Monument Park: El santuario de las leyendas de los Yankees

Para cualquier aficionado de los New York Yankees debe ser un sueño visitar el Monument Park. El espacio al aire libre no es lo mismo que el Museo de Yankee Stadium, y sirve para rendir homenaje a las glorias del equipo del Bronx, jugadores y técnicos que hicieron historia en la MLB.

Hay que recordar que los Bombarderos son la divisa con la mayor cantidad de exaltados al Salón de la Fama, así que su espacio de leyendas no sólo representa al club, también a la elitista competición del bate y el guante.

¿Dónde queda el Monument Park?

El Monument Park original se creó en 1932, año en el que se levantó un bloque de granito rojo frente al asta de la bandera en el jardín central del Yankee Stadium. En el bloque se puso una placa en honor de Miller Huggins, que fue manager del equipo y parte fundamental en la llamada “primera dinastía”. Huggins falleció en 1929.

En 1940 se sumó una placa para el antiguo propietario de los Yankees, Jacob Ruppert, y un año después con el trágico fallecimiento de Lou Gehrig levantaron un segundo monumento de granito, lo mismo que hicieron tras la muerte de Babe Ruth en 1949. Para la década de los 60's se había convertido en una suerte de colección de tributos incluso para jugadores recién retirados. Pero estaba lejos del acceso al público.

Fue hasta 1985 que los aficionados pudieron visitarlo y con el paso del tiempo se sumaron otros homenajes a exjugadores, Jackie Robinson, expropietarios e incluso un memorial por el 11 de Septiembre. Cuando se dio la mudanza al nuevo Yankee Stadium en 2009, el Monument Park también fue reubicado.

Con la apertura del nuevo Yankee Stadium se le dio otra dimensión al Monument Park, que fue rediseñado. El museo al aire libre es una colección de monolitos, placas y números retirados de los Yankees y está ubicado dentro del estadio, en el área del jardín central.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los aficionados tienen acceso al Monument Park, pero con ciertas condiciones. Está abierto hasta 45 minutos antes de empezar el partido, por lo que es recomendable llegar muy temprano para visitarlo. Con su boleto para el juego del día no hay un costo adicional para ir al recinto.

La visita al Monument Park también está incluida en el programa del Tour por el Yankee Stadium, que sí debe pagarse y tiene un costo aproximado de entre 35 y 40 dólares por persona (estos boletos sólo pueden comprarse por Internet y con reserva).

¿Quiénes están ahí?

Todos los miembros de los Yankees con números retirados tienen su placa en Monument Park:

1 (Billy Martin)

(Billy Martin) 2 (Derek Jeter)

(Derek Jeter) 3 (Babe Ruth)

(Babe Ruth) 4 (Lou Gehrig)

(Lou Gehrig) 5 (Joe DiMaggio)

(Joe DiMaggio) 6 (Joe Torre)

(Joe Torre) 7 (Mickey Mantle)

(Mickey Mantle) 8 (Yogi Berra, Bill Dickey)

(Yogi Berra, Bill Dickey) 9 (Roger Maris)

(Roger Maris) 10 (Phil Rizzuto)

(Phil Rizzuto) 15 (Thurman Munson)

(Thurman Munson) 16 (Whitey Ford)

(Whitey Ford) 20 (Jorge Posada)

(Jorge Posada) 21 (Paul O'Neill)

(Paul O'Neill) 23 (Don Mattingly)

(Don Mattingly) 32 (Elston Howard)

(Elston Howard) 37 (Casey Stengel)

(Casey Stengel) 42 (Mariano Rivera)

(Mariano Rivera) 44 (Reggie Jackson)

(Reggie Jackson) 46 (Andy Pettitte)

(Andy Pettitte) 49 (Ron Guidry)

(Ron Guidry) 51 (Bernie Williams)

También hay homenajes especiales, como el que honra los sucesos del 11-S, el del presidente surafricano Nelson Mandela, a quien reconocieron por su lucha contra el apartheid con una placa en 2014, el de figuras como Mel Stottlemyre y Goose Gossage, y por supuesto George Steinbrenner, el propietario del equipo que falleció en 2010.

On the first anniversary of 9/11, a plaque was dedicated in Monument Park in tribute to the eternal spirit of all the innocent victims and to the selfless courage of the heroes who lost their lives trying to help.



Today, Aaron Boone, Gerrit Cole, and Carlos Rodón laid a wreath… pic.twitter.com/DIcVoQKtbx — New York Yankees (@Yankees) September 11, 2025

¿Por qué es especial?

Muchas cosas hacen especial este espacio, que está ubicado en el corazón de Yankee Stadium y ya eso dice mucho del simbolismo. La inmortalización de leyendas del equipo permite una conexión histórica con los aficionados y da una idea de la grandeza de la franquicia más ganadora de MLB, por la que han pasado grandes estrellas de este deporte.

Mantener viva la memoria de los logros de la organización y sus protagonistas y celebrar su legado consolida el vínculo de los aficionados con el equipo y sus tradiciones.. Visitar el Monument Park es una experiencia única, una vivencia inolvidable para los aficionados.

¿Qué días está abierto el Monument Park?

El Monument Park abre en cada juego como home club de los Yankees, desde unos 90 minutos antes de la voz de playball hasta 45 minutos antes del inicio del juego. También está disponible en las visitas guiadas a Yankee Stadium en cualquier época del año, previa reserva.

