¿Hasta cuándo estarán Alex Rodríguez y Manny Ramírez en las boletas del Salón de la Fama de MLB?

El Salón de la Fama de MLB tiene nuevos integrantes con la elección del curazoleño Andruw Jones y el boricua Carlos Beltrán, pero una vez más dos bateadores que fueron estrellas en el circuito se quedaron sin opción de develar su placa en Cooperstown.

Ni Alex Rodríguez ni Manny Ramírez, dos toleteros que causaron estragos al pitcheo de sus rivales y que brillaron con New York Yankees y Boston Red Sox, respectivamente, consiguieron alcanzar el 75% de los votos que les hubiera permitido ser inmortalizados y acompañar a Jones, Beltrán y Jeff Kent en el acto de exaltación que se hará en el mes de julio.

Las razones para que los dejen fuera en ambos casos son similares, pero ahora mismo el panorama luce distinto para A-Rod. Ramírez llegó en 2026 a su décima aparición en las boletas y se le acabaron las oportunidades, a pesar de que haber acumulado números de Salón de la Fama.

Alex Rodriguez said he has “divorced” himself from the idea of being in the Hall of Fame.



Much of that thought has come with the assistance of therapy.



The self-proclaimed “recovering narcissist” spoke about his new focus in an exclusive interview with The Athletic ⤵️ pic.twitter.com/5LOPcojYSc — The Athletic (@TheAthletic) December 28, 2025

¿Cómo fueron sus carreras en MLB?

Manny Ramírez fue un outfielder que pasó 19 temporadas en las mayores y jugó con varas escuadras. Además de los Red Sox estuvo con Cleveland, Los Angeles Dodgers, Tampa Bay y Chicago White Sox.

Dejó promedio de .312 con 2.574 hits, 555 jonrones y 1.831 carreras impulsadas (RBI). Su OPS de por vida fue de .996, una cifra élite en el beisbol. Además fue MVP, lo seleccionaron a nueve ediciones del Juego de Estrellas y en nueve oportunidades ganó el Bate de Plata. Ramírez fue clave para los patirrojos en la conquista de los títulos de 2004 y 2007.

Por su parte, A-Rod dejó números todavía más ilustres. Ya estaba establecido como una estrella del campocorto cuando aceptó mudarse a la tercera base para firmar con los Yankees, y allí terminó de cimentar una carrera digna de Cooperstown en lo que respecta a lo estrictamente deportivo.

Se retiró con el uniforme del equipo del Bronx en 2016 y a los 40 años de edad, aunque también jugó para Seattle Mariners y Texas Rangers en 22 campañas de trayectoria en las mayores. En ese lapso sumó 696 jonrones, 3.115 hits, 548 dobles y 2.086 carreras impulsadas y ganó tres veces el MVP. También fue a 14 Juegos de Estrellas, sumó 10 Bates de Plata y 2 Guantes de Oro y 4 premios Hank Aaron.

¿Cómo quedaron en las votaciones de 2026?

Irónicamente, Manny Ramírez tuvo en 2026 su mejor figuración en las votaciones para el Salón de la Fama, pero su 38.8% se quedó muy corto y ya no podrá entrar por la vía del voto de los cronistas. El reglamento establece que el máximo de postulaciones es de 10 y ya el slugger agotó su tiempo de elegibilidad.

El nombre de Alex Rodríguez apareció por primera vez en 2022 y desde entonces ha superado el 30% en las votaciones. La de 2026 fue su quinta postulación y consiguió una mejoría, con 40.0%. Sin embargo, ese porcentaje sigue lejos del 75% que se requiere para ser admitido en Cooperstown.

¿Por qué no serán exaltados?

Tanto Ramírez como Rodríguez tienen el mismo problema. Sus números son deslumbrantes, pero no conseguirán tener una placa en el Salón de la Fama porque sus carreras se mancharon con el uso de esteroides.

Ramírez nunca lo admitió, pero recibió una suspensión de 50 juegos en 2009 por dar positivo en una prueba. Una segunda violación al programa antidopaje (por testosterona) lo llevó a tomar la decisión de retirarse en 2011 antes de enfrentar un castigo de 110 partidos.

El caso de A-Rod fue todavía peor. Estuvo involucrado en el sonado caso del laboratorio Biogénesis y se perdió toda la temporada de 2014 por una suspensión. Más tarde admitió haber usado testosterona y hormona del crecimiento humano.

“El año de suspensión me dio el tiempo, el espacio y la privacidad para profundizar en mi interior”, dijo Rodríguez en una entrevista. “Creo que donde estoy hoy está totalmente relacionado con el trabajo que hice. Así que, si el Salón de la Fama fue un precio, entonces, ya saben, es mi responsabilidad”.

¿Tendrán oportunidad por el Comité de la Era Contemporánea?

Alex Rodríguez aparecerá en las boletas de 2027 y todavía podrá ser elegible otros cuatro años siempre y cuando supere el 5% de las votaciones, pero sabe que sus posibilidades no son alentadoras.

Tanto a él como a Manny Ramírez sólo les quedaría optar a ser elegidos por el Comité de la Era Contemporánea, que cada dos años revisa casos de jugadores que no contaron con el respaldo de los cronistas de Grandes Ligas. Pero tampoco hay garantías.

Primero tendrán que ver qué sucede con Barry Bonds y Roger Clemens para poder entender si les darían la oportunidad de inmortalizar sus legados y francamente luce cuesta arriba.

“El tiempo de Dios es perfecto, a su tiempo las cosas van a cambiar, creo que sí, Sammy, Barry, Alex, yo y muchos más, deberían estar ahí, pero las cosas van a pasar en el tiempo de Dios, yo quiero estar ahí, pero Dios está trabando Dios está moviendo el corazón de los escritores para que nosotros entremos, pero va a ser a su tiempo”, dijo Ramírez a la periodista Laura Bonnelly en 2024, pero de momento no está más cerca de entrar al Salón de la Fama y tampoco los jugadores que menciona.

Más noticias sobre el Salón de la Fama de MLB