Historia de "New York New York", la canción de los Yankees

Cada equipo de MLB tiene sus propias prácticas y costumbres y eso, en ocasiones, se ve reflejado en actividades desarrolladas en sus estadios en cada partido en casa. Los Boston Red Sox tienen a “Sweet Carolina”, los Chicago Cubs “Take Me Out to the Ballgame” y los New York Yankees, otro conjunto con más de 100 años de historia a cuestas, no podían ser la excepción.

El equipo del Bronx sorprendió a todos en las Grandes Ligas pocos días antes del Opening Day de 2025 cuando puso fin a dos tradiciones de varias décadas que habían sido establecidas por el célebre propietario ya fallecido George M. Steinbrenner. Una de ellas fue la política de apariencia personal que prohibía el uso de barba y cabello largo. La otra tiene que ver con una canción.

Por varios años, cada vez que terminaba un partido en Yankee Stadium, sin importar el resultado, se escuchaba en el sonido interno la reproducción de la canción “New York New York”. Eso cambió, y ahora el tema sólo se usa como una especie de himno de celebración tras las victorias.

The Yankees will no longer play "New York, New York" after losses at Yankee Stadium, @BryanHoch has confirmed



They will play a rotating selection of songs instead pic.twitter.com/adGFKmUYHU — Yankees Videos (@snyyankees) February 23, 2025

Los aficionados se sorprendieron con el anuncio y la explicación fue simple. Algunos portales, como el de MLB.com, reseñaron que en el equipo dijeron que “los jugadores y el personal estaban hartos de escuchar una canción de celebración tras las derrotas”.

Añadieron que se mantendría el “New York New York” tras cada triunfo, pero que se utilizarían “varias canciones después de las derrotas”.

¿Cuál es el origen de la canción?

“New York New York” es un tema cuya música pertenece a John Kander y la letra fue escrita por Fred Ebb. Eso sí, quien la cantó por primera vez fue Liza Minelli, que la interpretó en la película del mismo nombre de Martin Scorsese, filmada en 1977.

Tres años después, el legendario intérprete Frank Sinatra usó un arreglo de Don Costa como parte de una producción discográfica y ahí, sin saberlo, empezó a gestarse una de las tradiciones más conocidas del béisbol de Grandes Ligas.

¿Por qué los Yankees la tocan?

Una publicación de The New York Times reseñó en 2015 unas declaraciones de Marty Appel, ex director de relaciones con los medios de los Yankees, quien explicó que la canción se empezó a usar tras los triunfos del equipo después de que George Steinbrenner escuchara la versión de Sinatra en una reconocida discoteca.

Eso quiere decir que tocar la canción “New York New York” al final de los encuentros estaba instituido como una costumbre desde 1980.

