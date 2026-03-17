El importante jonrón de Eugenio Suárez para meter a Venezuela en el juego ante Italia

Pese a no estar encendido a lo largo del Clásico Mundial de 2026, Eugenio Suárez es un bate al que nunca se le debe dar por muerto. Y la selección de Italia lo comprobó en el primer tramo de la semifinal ante Venezuela.

En efecto, el slugger sudamericano acabó con la hegemonía de un entonces intratable Aaron Nola, y sacó la bola por el jardín izquierdo para producir la primera rayita de su país, y poner el juego 2-1 para los europeos.

Es que el diestro de los Philadelphia Phillies dominaba a la artillería de Venezuela cuando en la alta de la cuarta entrada, con un out, Suárez conectaba una curva en la zona de poder, la cual salía a 102.8 millas de su bate y recorría 386 pies, aterrizando en las gradas del IoanDepot park y encendido a los fanáticos.

GENOOO!



Eugenio Suárez has Team Venezuela on the board 💪 pic.twitter.com/1RDLCG972G — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Fue el segundo cuadrangular para el seleccionado a dos Juegos de Estrellas de MLB en el actual Clásico Mundial de Béisbol, considerando que ya había sacado la bola contra Israel en la fase de grupos, al margen de que apenas cosechaba dos imparables en 14 turnos durante la contienda.

¿Cómo es el contrato de Eugenio Suárez con los Cincinnati Reds?

El dueño de 325 vuelacercas de por vida en 12 campañas de Grandes Ligas firmó con los Cincinnati Reds por un año y 15 millones de dólares, acuerdo que tiene una opción mutua para 2027 por $16.000.000.

Suárez regresa así a Cincinnati, organización en la que se hizo figura durante siete cursos. En 2018 fue al Juego de Estrellas con ese uniforme y en un par de zafras recibió votos al MVP de la Liga Nacional.

Durante su estadía en los Reds, Geno dejó promedios de .253/.335/.476, sumando 189 jonrones, 524 remolcadas y .811 de OPS, números que pudo mejorar ya fuera del equipo y en las franquicias de Seattle Mariners y Arizona Diamondbacks.

Asimismo, el ahora designado de los Reds asistió a su segundo clásico de mitad de temporada en 2025, curso el cual finalizó con 49 cuadrangulares, igualando su tope personal, y 118 remolques (marca propia), accionando para Arizona y Seattle.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol