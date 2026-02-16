La increíble forma en la que el jugador de los Yankees Ben Rice se lesionó el cuello

La temporada de MLB de 2026 puede ser crucial para el futuro de Ben Rice en la organización de New York Yankees, y el joven jugador lo sabe. Por eso se reportó muy temprano al campo de entrenamientos de la primavera.

Pero al menos los primeros días estuvo limitado en sus actividades por una molestia física, pero no una que se hubiera causado jugando en el campo. Era algo más inusual.

Fue el periodista del New York Post, Greg Joyce, quien reportó sobre la naturaleza de la lesión de Rice en una publicación en sus redes sociales.

“Ben Rice durmió mal sobre su cuello la otra noche, así que no ha bateado bien en los últimos días. Pero espera volver a batear pronto, posiblemente hoy mismo”, escribió Joyce durante el fin de semana.

Yankees’ Ben Rice dealing with minor neck injury from sleeping https://t.co/AqZplNyKyU pic.twitter.com/uLGtPEDQqm — New York Post (@nypost) February 15, 2026

El propio jugador admitió que la información es correcta, pero le restó importancia. “Me duermo en una posición y me despierto en otra, algo con lo que todos lidiamos”, dijo Rice.

La molestia en el cuello no fue impedimento para que fuera el receptor en la sesión de bullpen de Carlos Rodón el sábado por la mañana.

¿Cuál es el plan con Ben Rice en 2026?

Ben Rice estaba llamado a ser el titular de la primera base en el Bronx en 2026 tras una gran campaña ofensiva la temporada pasada. El bateador zurdo dejó una línea ofensiva de .255/.337/.499, OPS de .836, 116 hits, 28 dobles, 4 triples, 26 jonrones y 65 carreras impulsadas en 138 juegos.

La firma de Paul Goldschmidt en la agencia libre ha puesto un signo de interrogación al rol de Rice en la zafra que está por comenzar. Se cree que compartirá la primera base con el veterano y se le ha visto trabajar detrás del plato, por lo que será una alternativa para la receptoría.

Lo que parece claro es que los Yankees lo conservarán, a pesar de que durante el receso de temporada recibieron varias llamadas preguntando por la disponibilidad de Rice para negociar un cambio.

Es natural que genere interés en el mercado porque hay proyecciones que estiman que puede dar 30 cuadrangulares y remolcar 100 anotaciones por temporada siempre y cuando consiga hacer ajustes en el plato y mejorar su contacto. En Nueva York necesitan que alcance este nivel para que ayude en la producción ofensiva a Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton.

Más noticias sobre los New York Yankees