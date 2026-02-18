El infielder que firmaron los Dodgers para cubrir la lesión de Tommy Edman

Tommy Edman comenzará el año en la lista de lesionados de Los Angeles Dodgers, algo que se ha vuelto recurrente con el veterano infielder en las dos últimas temporadas. Sin embargo, el cuadro de California sumó un sustituto para poblar un poco más su cuadro interior.

El equipo dirigido por Dave Roberts anunció la contratación del veterano utility de 31 años de edad, Santiago Espinal, quien buscará ganarse un puesto en el equipo grande durante el campo de entrenamiento.

Espinal es un jugador similar a Edman, con la capacidad para jugar en varias posiciones y con un bate oportuno, sin mucha fuerza. Su mejor campaña fue en 2022, cuando llegó a ser seleccionado al Juego de Estrellas, gracias a su primera mitad de campaña.

En ese año, Espinal bateó para 267 con siete jonrones y 51 carreras impulsadas. Desde entonces no ha podido tener actuaciones similares, pero sigue siendo un guante versátil, que ayudará junto con Miguel Rojas a cubrir varias posiciones del cuadro interior.

Espinal viene de una campaña muy modesta en cuanto a sus números ofensivos. El dominicano terminó la campaña sin jonrones y con solo 16 impulsadas, registrando además un pobre OPS de .575, con la camiseta de los Cincinnati Reds.

Edman se recupera de una cirugía de tobillo realizada en la temporada baja y todavía no tiene una fecha de regreso. Sin embargo, los Dodgers ya saben lo que es arreglárselas sin el veterano, como lo hicieron la campaña pasada cuando quedaron campeones tras derrotar en siete juegos a Toronto.

El contrato de Espinal es de ligas menores, con invitación al campo de entrenamiento. Se reportará a las prácticas del club y espera rendir con el madero en los juegos de exhibición para poder ganarse un puesto en el roster del Opening Day.

Espinal debe aprovechar que Edman no tiene una fecha de regreso establecida, aunque por tratarse de un contrato de ligas menores, no tiene un puesto en el roster de 40. No obstante, tiene grandes oportunidades de hacer el equipo.

Miguel Rojas, de 37 años de edad, es uno de los infielders más veteranos del equipo y viene de ser clave en la consecución del título el año pasado. Se espera que pueda ser el segunda base del equipo, pero también necesita mucho descanso por las lesiones que le han afectado en las dos últimas temporadas.

Tener un roster amplio siempre es clave y es algo que le ha funcionado a Dave Roberts en los tres campeonatos que tiene como dirigente.

