Italia vence a México y clasifica a Estados Unidos a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Increíblemente, la poderosa selección de Estados Unidos terminó siendo rescatada por Italia en este Clásico Mundial de Béisbol 2026. Es que los europeos vencieron a México 9x1 en Houston para, no sólo clasificar invictos a los cuartos de final; eliminar a los aztecas y hacer que el propio Team USA avance a la siguiente ronda.

Tras perder 8-6 a manos de los mismos transalpinos el martes, existían dos escenarios que resultaban convenientes para que el conjunto de las barras y las estrellas consiguiera, sin jugar, el boleto a la etapa de los mejores ocho de esta justa de países: 1) que los europeos superaran a los mexicanos. 2) que estos últimos ganaran a los primeros, pero fabricando al menos cinco rayitas.

Pues Italia hizo que se cumpliera la primera condición en el Daikin Park la noche del miércoles, así que Estados Unidos ya no protagonizará lo que, para muchos, hubiera sido la mayor decepción de la historia del WBC.

El jerárquico slugger de Kansas City Royals, Vinnie Pasquantino, pegó tres jonrones solitarios para guiar el ataque de los europeos, al tiempo que Aaron Nola, todavía miembro de la rotación de Philadelphia Phillies, lució intraficable en 5.0 innings en pro de encabezar a un pitcheo que limitó por completo a los maderos mexicanos.

A THREE-HOMER GAME FOR VINNIE PASQUANTINO 🤌🤌🤌 pic.twitter.com/lIS854ULAA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Pasquantino, de 28 años y quien dio 32 cuadrangulares en el pasado curso de MLB, se convirtió en el primer cañonero en la historia de la justa de naciones en conectar jonrón tres veces en un mismo encuentro.

De ese modo, Italia cierra invicta la fase inicial del Clásico con marca de 4-0, a la vez que le sigue Estados Unidos con 3-1, y México con 2-2. Por último, Gran Bretaña se marchó del Grupo B cosechando registro de 1-4 y Brasil 0-4.

¿Quiénes serán los rivales de Italia y Estados Unidos en los cuartos de final del Clásico Mundial?

Una vez conocido que Italia y Estados Unidos, en ese orden, ocupan las dos plazas del segmento B para los cuartos de final del certamen en cuestión, ambas naciones conocen a sus próximos rivales.

Es que el combinado que dirige Francisco Cervelli chocará este sábado contra Puerto Rico, segunda del Grupo A, mientras que los de Mark DeRosa harán lo propio un día antes (viernes) versus Canadá, primera del A en un derbi norteamericano que traerá morbo. Ambos juegos se disputarán en el mismo Daikin Park de Houston.

