Japón en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Durante décadas ha sido un tema recurrente en los debates de analistas y aficionados tratar de determinar si la NPB, la liga profesional de Japón, es igual o más fuerte que la MLB. Y parece que los asiáticos han elegido el Clásico Mundial de Béisbol para darle respuesta a esta inquietud.

Los nipones han ganado tres de las cinco ediciones del torneo y en las otras dos han terminado en el tercer lugar. Aunque en su roster hay presencia de jugadores que hacen vida en las Grandes Ligas, la base de la selección siempre han sido peloteros de la NPB.

A la edición de 2026 llegan a defender la corona que le arrancaron de las manos a Estados Unidos, blindados con la presencia confirmada del astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y con toda la intención de sumar una nieva corona.

Los japoneses, que estarán dirigidos en esta ocasión por el manager Hirokazu Ibata, serán anfitriones en el Tokyo Dome del Grupo C de la competencia, una llave que comparten con China Taipei, Corea del Sur, Australia y República Checa y en la que no se espera otra cosa que verlos pasar a la siguiente fase como líderes invictos con el apoyo irrestricto de su afición.

Undefeated Team Japan secures its 3rd #WorldBaseballClassic title! pic.twitter.com/ehM62luyw9 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023

¿Cuál fue su mejor actuación?

La selección de Japón hizo historia al coronarse en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006, cuando derrotaron en la final al combinado de Cuba con una gran labor del lanzador Daisuke Matsuzaka, que fue una estrella con Boston Red Sox y que terminó siendo el primer MVP del torneo.

Muchos vieron esta conquista como una sorpresa, pero los nipones se encargaron de demostrar que no fue casualidad ni producto de la suerte y reeditaron su título en 2009, esta vez imponiéndose en el partido decisivo ante Corea del Sur con un hit de Ichiro Suzuki que les dio una cerrada victoria de 1-0. Sin embargo, el legendario jugador no fue el Más Valioso y la distinción volvió a recaer en Matsuzaka.

Tal vez la mejor actuación de Japón en la historia del Clásico Mundial sea la de 2023, porque fue campeón sin perder un solo partido en el trayecto al título, con Ohtani en plan estelar en su doble rol de bateador y lanzador. Su víctima en la final fue el conjunto de Estados Unidos y quedará entre los grandes momentos el ponche que Ohtani le propinó a Mike Trout para sellar el triunfo.

Las leyendas de Japón en el Clásico Mundial

Japón se ha esmerado en presentarse con sus mejores figuras a lo largo de la historia del Clásico Mundial. En la primera edición ganaron con una leyenda del béisbol japonés, Sadaharu Oh, llevando las riendas del equipo.

La camiseta de la selección japonesa en este torneo la han vestido astros como el miembro del Salón de la Fama Ichiro Suzuki, Daisuke Matsuzaka, Kosuke Fukudome, Koji Uehara, Masahiro Tanaka, Norichika Aoki, Yu Darvish, Shinnosuke Abe, Shota Imanaga, Seiya Suzuki, Roki Sasaki, Yoshinobu Yamamoto, Munetaka Murakami y muchos más.

Para algunos, el Clásico Mundial les ha servido de vitrina para dar el salto a la MLB.

Daisuke Matsuzaka es el únic jugador que ha ganado dos veces el MVP en el Clásico Mundial | Kevork Djansezian/GettyImages

¿Qué posibilidades tiene Japón en el Clásico Mundial de 2026?

Ya está confirmada la participación de jugadores clave como Ohtani, Murakami, Yuki Matsui, Iromi Ihoh y Yoshinobu Yamamoto -también tendrán a Yusei Kikuchi en la rotación de abridores-, lo que permite pensar que de nuevo veremos a Japón no sólo pasar con facilidad de la primera ronda, sino instalarse en las instancias finales del torneo.

Aunque tienen muchos argumentos para pensar que son candidatos a llevarse el cuarto título a Japón, en los pronósticos no son los principales favoritos a quedarse con el trofeo de campeones.

Las casas de apuestas y los análisis hechos con herramientas de Inteligencia Artificial les dan un 20% de probabilidades de ganar esta edición del Clásico, superados solamente por Estados Unidos (29%), que armó un equipo de súper estrellas para darle pelea a los nipones.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol