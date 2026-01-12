Power Ranking oficial del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Aunque no se ha hecho el primer lanzamiento ni se han publicado los rosters definitivos, ya hay una idea muy clara de quiénes serán -al menos en teoría- los equipos más fuertes en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol.

Ha sido un éxito comercial, pero los organizadores han visto el torneo también como una oportunidad de expandir el béisbol y por eso hay selecciones de países que tradicionalmente no practican este deporte. Varios jugadores de MLB se han prestado a esta labor reforzando escuadras en sus países de origen o en los que tienen raíces familiares.

Y aunque en cada edición hay un conjunto que se gana la simpatía de los aficionados porque rompe con algún pronóstico, la verdad es que las grandes potencias son las que han dominado el palmarés del torneo a lo largo de sus 20 años de historia.

En esta ocasión tampoco parece haber demasiado margen para la sorpresa, y los pronósticos de aficionados, analistas, casas de apuestas e incluso las herramientas de Inteligencia Artificial han dejado claro cuáles son los grandes favoritos a levantar el trofeo de campeón en la jornada final del 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami.

10. Países Bajos

Países Bajos espera una oportunidad para dar la sorpresa | Yung Chuan Yang/GettyImages

El equipo estará dirigido en esta edición por Andruw Jones, que está en carrera por un lugar en el Salón de la Fama de MLB. Si el manager curazoleño consigue asegurar la presencia del veterano relevista Kenley Jansen y jugadores de Grandes Ligas como la estrella de San Diego Padres Xander Bogaerts, el joven talento Ceddanne Rafaela y el veterano Jurickson Profar, pueden poner en problemas a alguno de los favoritos del Grupo D.

9. Cuba

Cuba cuenta con Yoán Moncada | Yung Chuan Yang/GettyImages

Los cubanos siempre aparecían en la lista de favoritos en cualquier torneo internacional de béisbol, e incluso fueron subcampeones en la primera edición del Clásico Mundial en 2006. Pero ahora mismo es difícil verlos disputar las instancias decisivas por varias razones. El manager Germán Mesa estará al frente de un equipo mixto, con jugadores de la liga local y también con piezas que hacen vida en el sistema MLB, como Yoán Moncada, Andy Pagés, Andy Ibáñez y Yariel Rodríguez. Esta en el Grupo A con Puerto Rico, Colombia, Canadá y Panamá.

8. Colombia

Colombia se clasificó invicta en Tucson | Patrick Mulligan/GettyImages

El béisbol colombiano ha estado dando algunos pasos de crecimiento y ya una vez dieron la sorpresa al ganar una edición de la Serie del Caribe. Se ganaron el boleto a esta edición del Clásico Mundial ganado sus tres partidos del clasificatorio en Arizona y aunque no luce sencillo que consigan avanzar a cuartos de final, de seguro batallarán. Sus esperanzas están puestas en la presencia de Hanley Ramírez, Gio Urshela y el lanzador zurdo José Quintana.

7. Corea

El equipo coreano no ha podido regresar a la final | Gene Wang - Capture At Media/GettyImages

A la escuadra coreana hay que anotarla entre los favoritas porque la liga de este país es fuerte, porque ya fueron subcampeones en 2009 y porque tienen en el banquillo a Hyun-jin Ryu, un manager con mucha experiencia en torneos internacionales. Ya la selección comenzó su trabajo de preparación en Seúl y saben que Hyeseong Kim tiene el permiso de Los Angeles Dodgers para participar.

6. México

Randy Arozarena se robó el show en 2023 | Megan Briggs/GettyImages

Benji Gil está de regreso al banquillo de la selección mexicana, porque le quedó una tarea pendiente. En la edición de 2023 estuvo muy cerca de derrotar a Japón para dar la sorpresa y meterse en la final y ahora van por el desquite. Tendrán en la plantilla a varios jugadores de Grandes Ligas para ir por su objetivo: Alejandro Kirk, los hermanos Luis y Ramón Urías y el cubano nacionalizado Randy Arozarena, entre otros. Están llamados a ser segundos del Grupo B.

5. Venezuela

Venezuela confía en que Ronald Acuña Jr, los llevará hasta la final | Eric Espada/GettyImages

El equipo venezolano está en deuda con su afición. En cada edición del Clásico han armado equipos de súper estrellas de MLB y nunca han podido meterse hasta la final. En 2023 se quedaron muy cerca de cumplir el sueño pero un jonrón de Trea Turner les cortó las alas. Harán un nuevo intento en 2026 con Salvador Pérez como capitán de un grupo que tendrá a ganadores del MVP como Ronald Acuña Jr. y José Altuve, entre otras grandes figuras. Se espera verlos liderar el Grupo D y llegar al menos hasta las semifinales.

4. Puerto Rico

Francisco Lindor es el capitán de Puerto Rico | Megan Briggs/GettyImages

En la isla están muy ilusionados con las posibilidades del equipo de llegar hasta las instancias finales. Serán anfitriones en el Grupo A y deben pasar como líderes, pero en la federación esperan mucho más. “Se ha hecho una gran labor. Carlos (Beltrán) ha mantenido comunicación con los jugadores, al igual que Joey Solá y entiendo que vamos a tener un equipo de primer orden. Debemos llegar hasta Miami (donde se jugará desde los cuartos de final) y veremos qué pasa porque entiendo que el equipo tiene la capacidad de llegar a Miami, llegar a la final y ser campeones”, dijo el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Quiles. Francisco Lindor está al frente de un grupo dirigido por Yadier Molina y en el que esperan ver jugar a Carlos Correa, Edwin Díaz y Javier Báez.

3. República Dominicana

Juan Soto volverá a vestir el uniforme de República Dominicana | Eric Espada/GettyImages

Considerada la gran potencia del béisbol latinoamericano, no hay un torneo internacional en que no se cuente a República Dominicana como uno de los favoritos a pelear el título y el Clásico Mundial no es la excepción. Fueron campeones en 2013, pero sufrieron decepciones en las últimas dos ediciones a pesar de llevar equipos llenos de estrellas. De nuevo estarán presentes con sus mejores armas: Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Sandy Alcántara, Freddy peralta, Manny Machado, José Ramírez y más astros de MLB, con la esperanza de superar a Venezuela en el Grupo D y llegar hasta la final. Albert Pujols será el manager.

2. Japón

Shohei Ohtani confirmó que jugará con Japón | Daniel Shirey/GettyImages

Los ganadores de tres de las primeras cinco ediciones del Clásico Mundial (y campeones defensores) vuelven a estar entre los grandes favoritos para alzar el trofeo el 17 de marzo. Tienen razones para postularse, sobre todo después de que Shohei Ohtani confirmara su participación aunque no está claro si podrá lanzar o sólo será bateador designado. Yusei Kikuchi será uno de los abridores y también están convocados Munetaka Murakami, Yuki Matsui, Iromi Ihoh y Yoshinobu Yamamoto.

1. Estados Unidos

Estados Unidos está decidido a ser campeón del Clásico Mundial 2026 | Megan Briggs/GettyImages

Saber que el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, confirmó su participación con el equipo fue el primer aviso de las intenciones estadounidenses. Armaron un conjunto blindado en todos los aspectos del juego, con estrellas de MLB en la ofensiva y el pitcheo (tanto abridor como relevistas) como Bryce Harper, Bobby Witt Jr., Cal Raleigh, Tarik Skubal, Paul Skenes, Mason Miller y muchos más para que el manager Mark DeRosa pueda tomar desquite de la dolorosa derrota que sufrieron en la final de 2023.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol