¿Quién es el japonés Tatsuya Imai que firmaron los Astros?

El pitcheo abridor ha sido el Talón de Aquiles de los Houston Astros en las últimas temporadas de MLB por las lesiones que diezmaron a su rotación, pero la gerencia está decidida a darle solución y dieron un paso importante con la firma de Tatsuya Imai.

En noviembre pasado se informó que el lanzador japonés tenía la intención de postularse para llegar a las Grandes Ligas después de jugar en su país con los Seibu Lions, y no fue sino en los primeros días de enero que se hizo público su acuerdo con los siderales.

Los Astros le abrieron un lugar en el roster de 40 al dejar en libertad al también lanzador Kaleb Ort. Sin embargo, no fueron los únicos interesados en el serpentinero en la agencia libre. De acuerdo con reporte en portales especializados, Imai también estuvo en la mira de Baltimore Orioles, Chicago White Sox y New York Yankees en este mercado de invierno.

¿Quién es el japonés Tatsuya Imai?

El lanzador derecho nació el 9 de mayo de 1998 (tiene 27 años de edad), en Kanuma, una localidad de la Prefectura de Tochigi, Japón. Tiene una estatura de 1.80 metros y debutó en la liga de su país en 2018.

¿Cuál es el repertorio de Tatsuya Imai?

Imai fue dominante desde sus inicios en el circuito nipón, gracias a dos pitcheos principales en su repertorio: una recta de cuatro costuras con una velocidad promedio de 94.9 millas por hora en el 2025, pero que puede llegar a 99 mph, y su slider, que promedió 86.2 mph y generó una tasa de swings fallidos del 46% de acuerdo con cifras del portal MLB.com. Pero no son sus únicas armas: también tiene un cambio, una curva y un splitter efectivos.

¿Cómo fue su carrera en Japón?

El lanzador pasó toda su carrera en Japón (ocho temporadas) con el uniforme de Seibu. De por vida tiene récord de 58-45, efectividad de 3.15 con 907 ponches en 963.2 innings y ha sido elegido tres veces al Juego de Estrellas.

En la temporada de 2025 el derecho de 27 años de edad mostró balance de 10-5, efectividad de 1.92 y abanicó a 178 bateadores en 163.2 entradas. El 18 de abril lanzó ocho innings de un juego sin hits combinado contra Fukuoka y otra jornada memorable fue la del 17 de junio, cuando ponchó a 17 bateadores de Yokohama y rompió el récord anterior del equipo que estaba en poder de Daisuke Matsuzaka, con 16 en 2004.

Tasuya Imai fue parte de la selección de Japón en el campeonato asiático | Gene Wang - Capture At Media/GettyImages

¿Cuánto dinero ganará con los Astros?

De acuerdo con los reportes de fuentes reconocidas como el portal de MLB y la agencia de noticias AP el contrato entre Imai y los Astros es por tres años y $54 millones, pero tiene varias particularidades:

Incluye un bono de firma de 2 millones de dólares y opciones de salida después de cada temporada.

Su salario en 2026 será de $16 millones y aumentará a $18 millones en cada una de las dos próximas temporadas.

El pacto podría aumentar a $63 millones de acuerdo a algunas cláusulas de desempeño: su salario de 2027 puede aumentar en $3 millones si lanza 100 innings en su primer año en Houston, y en un millón si no consigue 80-90 entradas.

Gracias a este contrato, Imai tendrá el tercer salario promedio anual más alto para un lanzador japonés en MLB después de los $27.08 millones de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers y los $22.14 millones de Masahiro Tanaka con los Yankees.

¿Qué gana Seibu con la firma de Tatsuya Imai?

Por el acuerdo entre MLB y Nippon Professional Baseball, la liga japonesa, el equipo Seibu Lions recibirá 9.67 millones de dólares de los Astros, además del 15% de cualquier bono ganado, aumentos salariales y opciones ejercidas que resulten del acuerdo con Imai.

¿Cómo queda la rotación de Houston con Tatsuya Imai?

Es muy pronto para saber el orden que el manager Joe Espada definirá para los miembros de su rotación, pero tendrá a disposición los siguientes brazos:

Nombre Lanzador Tatsuya Imai Derecho Hunter Brown Derecho Cristian Javier Derecho Lance McCullers Jr. Derecho Mike Burrows Derecho

