Jardinero de los Red Sox sustituye a Corbin Carroll en el equipo de Estados Unidos del Clásico Mundial

Menos de un día tardó Estados Unidos en conseguir sustituto del jardinero Corbin Carroll, quien no estará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 debido a una fractura en su mano. Pues al cañonero zurdo lo reemplazará uno de los grandes prospectos de Boston Red Sox.

Efectivamente, Fox Sports reveló que el seleccionado a dos Juegos de Estrellas de MLB será sustituido en el roster del Team USA por Roman Anthony, de apenas medio curso de experiencia en la elitista competición.

A sus 21 años, el defensor de las esquinas de las praderas está llamado a iniciar el nuevo ejercicio de Grandes Ligas bien sea en la izquierda (moviendo a Jarren Duran al centro) o la derecha (enviando al banco al venezolano Wilyer Abreu), luego de exhibir sus cualidades en 71 desafíos del 2025, en los que registró llamativos .292 de average con .396 de OBP, ocho jonrones y 32 producidas.

Roman Anthony is replacing Corbin Carroll on Team USA's roster for the 2026 World Baseball Classic if he passes his physical, per multiple reports pic.twitter.com/sm4RYxSfUv — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 13, 2026

Eso sí, Anthony quizás empiece el Clásico Mundial con rol de cuarto jardinero, ya que los ganadores del Guante de Oro Byron Buxton y Pete Crow-Armstrong se encargarán del left y centerfield, en cualquier combinación ya que ambos ocupan habitualmente el bosque central; en tanto que el capitán Aaron Judge cubrirá la derecha. Claro que, es factible que el manager Mark DeRosa le otorgue algunas oportunidades a la promesa de los Red Sox a lo largo del certamen.

De igual forma, la selección estadounidense continuará siendo favorita a llevarse el título en una justa que se disputará del 5 al 17 de marzo y en el que comparte Grupo B con Brasil, Gran Bretaña, Italia y México.

Por otro lado, Carroll sufrió una fractura del hueso ganchoso de la mano derecha, lesión relativamente común entre bateadores pero que requiere intervención quirúrgica, así que existe incertidumbre sobre si llegará listo al Opening Day de MLB, el 25 de marzo, generando inquietud dentro de los Arizona Diamondbacks debido al impacto en ataque y defensa del mencionado pelotero, ícono moderno del club.

Hay que decir que la recuperación de este tipo de operaciones suele implicar varias semanas sin actividad competitiva, especialmente para un jugador como Carroll, cuyo rendimiento depende en gran medida de la velocidad de manos para batear y fildear, al margen de sus rápidas piernas. El distinguido cañonero impuso topes personales en jonrones (31) y empujadas (84) en 2025, aunado a liderar las mayores en triples (17) y añadir notables 32 estafadas y un buen .343 en porcentaje de embasado.

