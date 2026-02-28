Jean Segura enciende la polémica en MLB: "Hay mucho odio a Juan Soto en las Grandes Ligas"

Jean Segura, quien jugara por 12 años en las Grandes Ligas, aseguró en una entrevista en Abriendo El Podcast que en la MLB hay "odio" en la figura de Juan Soto por muchas razones, siendo una de ellas que un dominicano sea el dueño del mejor contrato de la historia, cortesía de 765 millones de dólares a 15 años.

Segura dijo que la ausencia de Soto en el Juego de Estrellas de la MLB en 2025 fue premeditada, en lo que fue un claro mensaje sobre el rechazo que había hacia él.

"Les desagrada que el mejor pagado de la industria sea dominicano. Parte de las Grandes Ligas no le gusta eso. Se habló más que Soto no fue al Juego de Estrellas que del juego en sí. Eso fue planeado por la misma industria. No lo quisieron llevar para que fuera un tema de conversación", dijo Segura.

Recuérdese que Soto no apareció ni entre los titulares ni suplentes del roster de la Liga Nacional del clásico de mitad de temporada de 2025. Para entonces, Soto exhibía un promedio de .263, con 21 jonrones y 51 carreras remolcadas, con 72 boletos, la máxima cantidad de pasaportes para un jugador en todas las Grandes Ligas.

Fernando Tatís Jr., Ronald Acuña Jr., Corbin Carroll, James Wood, Kyle Tucker y Pete Crow-Amstrong fueron los jardineros convocados al duelo ante la Liga Americana.

Jean Segura breaks silence on why the league hates Juan Soto;



(Written and translated by Master Flip)



It doesn’t sit well with much of the MLB establishment that the league’s highest paid player is Dominican. Not just Latino, but specifically Dominican. There’s hate toward Juan… pic.twitter.com/R1IB4yhsSY — Master Flip 🇩🇴 (@Masterflip_) February 28, 2026

“A veces no llegas… parece que no hice lo suficiente en el último mes… debo ser mejor”, declaró Soto la semana antes del Juego de Estrellas. "Todos quieren ser All-Star y vivir esa experiencia, pero este año no pasó. Me alegra haber estado cuatro años seguidos. No es gran cosa, pero volveré más fuerte”, declaró Soto en los días previos del juego.

Otro punto que le jugó en contra fue la saturación de jugadores de los Mets en el roster, ya que fueron seleccionados Francisco Lindor, Pete Alonso y Edwin Díaz.

Además, y como dijo Segura, en el seno de las mayores había un rechazo sobre la decisión de Soto de haber cambiado a los Yankees por los Mets con ese súper contrato. Esto afectó su candidatura entre los fanáticos que votaron a los titulares, aunque la mayor sorpresa fue no verlo entre los suplentes.

Sin dudas, ya Soto pasó la página de ese episodio, sabiendo que tendrá el chance de volver en la campaña de 2026.

