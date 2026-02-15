Juan Soto alabó a los movimientos de los Mets: "Tenemos un equipo más completo"

Juan Soto llegó este domingo a los entrenamientos primaverales de los Mets de Nueva York, dando una rueda de prensa reveladora, en la que se tocaron los temas del nuevo roster del equipo, su cambio al jardín izquierdo y su participación en el Clásico Mundial con República Dominicana.

El guardabosques dominicano se presentó en el complejo de los Mets entusiasmado con las nuevas adiciones del equipo, pese a que ya no contará con la protección de Pete Alonso en el lineup.

"Creo que la directiva hizo buenos movimientos. Hicieron cambios por grandes jugadores y ahora somos un gran equipo. Cuando vemos el roster, sabemos que es muy completo", dijo Soto a SNY en el inicio de la rueda de prensa.

"Ahora tenemos a Bo Bichette. Puede batear jonrones y para promedio. Será una gran protección. Confió en él", dijo Soto sobre cómo se verá el lineup de los Mets sin Pete Alonso.

Cabe recordar que los Mets firmaron a Bo Bichette como agente libre por 3 años y $126 millones para que se ocupe de la tercera base, adquirieron al as Freddy Peralta vía cambio desde los Brewers (junto a Tobias Myers) a cambio de los prospectos Jett Williams y Brandon Sproat; e hicieron lo propio con Luis Robert Jr. en un canje con los Chicago White Sox.

Además, obtuvieron a Marcus Semien, firmaron a Jorge Polanco por 2 años y $40 millones; a Devin Williams tras la partida de Edwin Díaz a los Dodgers; a MJ Melendez y al ex relevista de los Yankees Luke Weaver por 2 años y $22 millones.

Con respecto a su mudanza al jardín izquierdo, Soto aseguró que fue una decisión "conjunta", en la cual lo importante es el beneficio del equipo en la campaña que se avecina.

"Hablamos varias veces. Pensamos que lo mejor era jugar en el jardín izquierdo en el Clásico Mundial y que me empezara a sentir cómodo. Tengo que trabajar más fuerte en mi defensa y me siento bien en cualquier posición. Va a ser genial para el equipo y ahí estaré", expresó.

Pese a que el dominicano ha sido jardinero derecho en la mayor parte de su carrera en MLB, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, dijo que el movimiento se da para aprovechar mejor sus cualidades defensivas. Y es que Soto registró -12 Outs Por Encima del Promedio (OAA) en el jardín derecho la temporada pasada y se ubicó en el percentil 66 en fuerza del brazo.

Cabe recordar que Soto fue titular en 112 juegos en el bosque izquierdo para los Nacionales en el 2018 y 150 en el 2019, año en que Washington ganó la primera Serie Mundial de su historia. De por vida en esa posición suma 460 partidos y 4000.2 innings custodiados, cometiendo apenas 7 errores en 826 chances defensivas. Su porcentaje de fildeo es de .992.

En el jardín derecho, por su parte, ha estado 603 partidos y 5219.0 episodios con 12 errores cometidos.

