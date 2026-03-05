Jeremy Peña sufre fractura en la mano: ¿Se pierde el Clásico Mundial con República Dominicana?

Jeremy Peña encendió las alarmas tanto en su organización, Houston Astros, como en la selección de la República Dominicana luego de abandonar el juego de exhibición del miércoles con miras al Clásico Mundial de Béisbol.

El torpedero de 28 años fue retirado del encuentro frente a los Detroit Tigers en Santo Domingo después de completar tres entradas, debido a una fractura en su mano. Según la web de MLB, la decisión se tomó como una medida preventiva tras la acción que provocó el inconveniente en el MVP de la Serie Mundial de 2022.

Dicha jugada ocurrió en el tercer inning cuando Peña fildeó un batazo fuerte conectado por el también dominicano, pero de los Tigers, Wenceel Pérez, detrás de la segunda base. El campocorto completó la jugada y lanzó a primera para conseguir el out, pero inmediatamente se le observó revisando con incomodidad su mano derecha, a pesar de permanecer en el campo unos minutos más y tomar su turno al bate en la parte baja del citado episodio, cuando terminó ponchándose antes de ser sustituido.

El gerente general de Houston, Dana Brown, explicó a los medios que el golpe ocurrió cuando la pelota cambió su trayectoria tras rebotar en la almohadilla. “Jeremy estaba fildeando un rodado y la bola dio un salto en la almohadilla y le pegó en la punta del dedo. Le harán unas radiografías”.

Fuente: Jeremy Peña sufrió una fractura en un dedo de la mano. Se perderá primera ronda del WBC, por lo menos — Dionisio Soldevila (@dSoldevila) March 4, 2026

Sin embargo, el periodista Dionisio Soldevila reveló recientemente que Peña perderá al menos la primera ronda del Clásico Mundial con Dominicana a raíz de la fractura en cuestión, así que quedará de parte de los Astros darle permiso para participar en las etapas decisivas del certamen internacional.

El invitado al Juego de Estrellas de las mayores en 2025 había dejado el campamento primaveral de Houston el pasado fin de semana para integrarse a una selección quisqueyana que disputará el Grupo D del WBC en Miami, donde debutará este viernes frente a Nicaragua, para luego medirse contra Países Bajos, Israel y Venezuela.

Nacido en Dominicana pero criado en Rhode Island, el ganador del Guante de Oro en 2022 se preparaba para disputar la justa por países con un rol importante dentro de un roster cargado de figuras; no obstante, la magnitud de la lesión hará que, de entrada, Geraldo Perdomo, de Arizona Diamonbacks, asuma a tiempo completo la titularidad en la posición 6 del cuadro.

Peña también forma parte de un reducido grupo de peloteros de los Astros que se encontraban dentro del roster principal del Clásico, junto a Zach Dezenzo (Italia) y Shay Whitcomb (Corea del Sur), ya que luminarias de la talla del venezolano José Altuve y el boricua Carlos Correa finalmente se ausentaron por temas de seguro médico.

