Jorge Soler y Reynaldo López protagonizan brutal pelea en el Angels vs. Braves

El partido del martes en la noche entre Los Angeles Angels y Atlanta Braves estuvo empañado por la pelea que protagonizaron Jorge Soler y Reynaldo López, quienes perdieron los estribos e hicieron que se vaciaran las bancas en el quinto inning.

El cubano Soler, quien conectó jonrón en su primer turno y fue golpeado en su segunda aparición al plato, se molestó por un lanzamiento alto y descontrolado de López, quien al notar el reclamo del bateador lo invitó prácticamente a pelear en el montículo.

Una de las imágenes que podría tener más consecuencias es la de López golpeando en el rostro de Soler con la pelota en la mano. Ambos tiraron golpes en su careo, pero al final sus compañeros hicieron que la pelea no tuviera hechos más graves que lamentar.

Soler, después del partido, le dijo a MLB.com que lo que hizo que fuera a pelear en la lomita fueron las palabras de López, quien al parecer invitó al cubano a intercambiar golpes.

The baseball punch is revolutionary for Baseball brawls



You get hit clean with a stone like that it will put you down



Lopez just changed the game pic.twitter.com/DPPMEpv6gO — Football (@BostonConnr) April 8, 2026

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, aseguró Soler. “Por eso salí hacia allá”.

Soler y López, quienes fueron compañeros brevemente en la segunda mitad de la temporada 2024 con los Braves, fueron expulsados del juego. Jeimer Candelario reemplazó a Soler y se ponchó ante el relevista Tyler Kinley, quien entró por López. Seguramente, la MLB dará un veredicto en las próximas horas, repartiendo suspensiones para ambos jugadores.

“Obviamente, tengo buenos números contra él. Después del jonrón y de que me golpeara, luego ese pitcheo se le fue demasiado alto y cerca de mi cabeza. A este nivel, no puedes fallar así”, dijo Soler, quien tiene de 23-14 con cinco vuelacercas y tres dobles frente a su excompañero.

López, por su parte, también lamentó lo sucedido, asegurando que jamás intentó golpearlo con sus pitcheos. “Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas”, dijo López. “De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”.

BENCHES CLEAR AFTER JORGE SOLER AND REYNALDO LOPEZ GET INTO A HUGE BRAWL 😳



(via @MLB) pic.twitter.com/RTB2xnsxCi — Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2026

Otro de los protagonistas de la trifulca fue el manager de los Bravos, Walt Weiss, quien derribó a Soler en su intento de parar la pelea. La superestrella de los Angelinos, Mike Trout, también se involucró, conteniendo a López, quien fue brevemente su compañero en los Angelinos en el 2023.

“Sé que no se veía bien por los números de Soler contra López, que le dio jonrón y que luego lo golpeó”, comentó Weiss a MLB.com. “López no le está tirando a propósito. Yo no permito que nuestros pitchers les tiren a los bateadores solo porque no pueden dominarlos. Nuestro trabajo es sacarlos out. Pero entiendo por qué Soler se molestó”.

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