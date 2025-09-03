¿En qué lugar está José Altuve en el ranking de los mejor pagados de la MLB?

José Altuve puede decir que tiene su futuro asegurado. El jugador de 35 años de los Houston Astros comenzó en esta temporada una extensión de contrato que bien puede tenerlo cubierto hasta el final de su carrera en MLB.

En 2024, el venezolano llegó al campamento de pretemporada de las Grandes Ligas con la tranquilidad de haber cerrado un trato garantizado hasta 2029, cuando tendrá 39 años de edad.

SI bien el acuerdo le hará superar los $300 millones de ganancias totales en su carrera y lo deja como el pelotero número 16 en la historia que firma más de un contrato de por lo menos $100 millones (también es el jugador que lo consigue con mayor edad), la propia dinámica del mercado no lo ubica en los puestos de vanguardia entre los mejor pagados del circuito.

Jose Altuve contract

$15M signing bonus

2025: 30 million

2026: 30 million

207: 30 million

2029: 10 million

2030: 10 million

First $300 million second baseman in history — Bob Nightengale (@BNightengale) February 6, 2024

Con su contrato de 5 años y 125 millones de dólares, Altuve se ubica en el puesto 50 en el ranking de mejores convenios en las Grandes Ligas.

Con su valor total supera a varios nombres conocidos en el circuito, como la estrella de Houston Yordan Álvarez, su ex compañero Alex Bregman, el segunda base dominicano Ketel Marte, J.T. Realmuto, Robbie Ray, Joe Musgrove o los también venezolanos Andrés Giménez y Ronald Acuña Jr., entre otros.

¿En qué lugar está José Altuve en salario anual?

El acuerdo de extensión de contrato que firmó en 2024, pero corre desde 2025 hasta 2029, contempla salarios anuales de $30 millones durante los primeros tres años y 10 millones de dólares para las dos últimas zafras; todas garantizadas y sin opciones.

Ese pacto le da un salario promedio anual de 25 millones de dólares, una cifra que lo ubica en el puesto 36 del ranking. El escaño lo comparte con los lanzadores Sean Manaea, Sonny Gray y Nathan Eovaldi, su ex compañero George Springer, el segunda base de Texas Marcus Semien y el slugger de los Yankees Giancarlo Stanton.