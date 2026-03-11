¿José Berríos se unirá a Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial 2026?

José Berríos tenía previsto unirse al equipo de Puerto Rico en la segunda fase del Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, se confirmó que el derecho no podrá acompañar a su selección en los cuartos de final, algo que complica los planes del manager Yadier Molina.

Como ocurrió con otras figuras boricuas, a Berríos le fue denegado el seguro para participar en el torneo. También esto pasó con Francisco Lindor y Carlos Correa, las dos figuras más importantes de Puerto Rico en las Grandes Ligas.

El gerente general del Team Rubio, Carlos Beltrán, fue el encargado de confirmar su baja, pese a todos los esfuerzos que hicieron para poder contar con el experimentado lanzados de los Toronto Blue Jays.

"Nos sentimos mal porque, de una forma u otra, sabemos que su intención era estar con nosotros ayudándonos; trabajó muy duro aquí preparándose", dijo Beltrán, según Shi Davidi de Sportsnet. "Él está en un programa... lanzando 70 lanzamientos y se siente sano".

Esto llega en un momento complicado para Puerto Rico, después de caer 3-2 ante Canadá, en un grupo que parecía accesible para avanzar a la segunda fase de forma invicta.

El manager Molina había dicho que los Toronto Blue Jays no tenían problemas con que Berríos lanzara en el Clásico, pues iba a ser parte de su preparación para la temporada 2026 de la MLB.

Lo inédito del caso es que Berríos está sano y lanzando para los Blue Jays en la pretemporada, registrando una efectividad de 3.38 y un WHIP de 1.13, con siete ponches y cuatro boletos en 10 entradas y dos tercios en el Spring Training.

Con esta noticia, Molina tendrá que recurrir a la experiencia de Seth Lugo para ese compromiso de los cuartos de final del torneo. Berríos se une a la larga lista de ausentes de Puerto Rico, que también incluye al lesionado Enrique Hernández y al suspendido Javier Báez.

Si Canadá vence a Cuba este martes, Puerto Rico avanzaría a la segunda ronda del evento en el segundo lugar de su grupo. Le tocaría medirse con los equipos del Grupo B, donde Italia, México y Estados Unidos están definiendo los clasificados.

Si Italia vence a México este martes, los europeos clasificarían invictos en el primer lugar y Estados Unidos lo haría segundo. Si México vence a Italia por más de 4 carreras, los que avanzarían serían México y Estados Unidos. Sin embargo, si México gana por 4 o menos carreras, Estados Unidos sería el equipo en quedarse fuera.

