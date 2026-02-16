Estados Unidos vs. Puerto Rico: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Sin haber comenzado, ya la edición de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol tiene historias que serán recordadas. Una es desde luego la calidad del roster que armó Estados Unidos en su anhelo de ir por el título. La otra es la compleja situación con la que Puerto Rico llega al torneo.

A los boricuas les negaron la posibilidad de contar con varias de sus mejores figuras, incluyendo a tres estrellas de MLB como Francisco Lindor (que estaba anunciado como capitán), Carlos Correa y Javier Báez. A los dos primeros se les negó el seguro y Báez debe cumplir una suspensión por consumo de marihuana.

Aún así aceptaron mantenerse en la competencia, de la que albergarán un Grupo en el Hiram Bithorn de San Juan. Pero entienden que el manager Yadier Molina tendrá un duro desafío en esta oportunidad.

Nolan Arenado has been added to Team Puerto Rico 🇵🇷



The 6-time Platinum Glove winner will take part in his third #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/7UOqqbkjFD — MLB (@MLB) January 27, 2026

“Es un equipo joven, que, por las razones que ya todos sabemos, no cuenta con esos jugadores (Correa, Lindor y Báez). Pero nos sentimos contentos porque, al final del día, muchos jóvenes van a tener la oportunidad de salir al terreno de juego y mostrar sus habilidades”, evaluó el gerente de la selección de Puerto Rico, Carlos Beltrán.

“Vamos a competir. Ganar es la meta. Le pido a Dios que los muchachos salgan y den el máximo y demuestren su talento sobre todas las cosas. Hemos visto a través de los años que, cuando los muchachos se ponen la camisa de Puerto Rico, el equipo se crece, y eso es lo que esperamos. Que pongan un buen 'show', que pongan una buena representación y que les vaya bien”, agregó.

Todo lo contrario sucede en la escuadra de Estados Unidos, que tiene al capitán de New York Yankees Aaron Judge acompañado por estrellas como Alex Bregman, Bobby Witt Jr, Cal Raleigh y Bryce Harper, entre otros.

Receptor: Cal Ralegh vs. Martín Maldonado

No hay mucho por analizar. Maldonado tiene 39 años de edad, anunció su retiro de MLB y ya dijo que esta edición del torneo será su última competencia como jugador. Posiblemente se alternará el rol con Christian Vázquez y será clave su manejo del pitcheo, pero no se espera aporte ofensivo, En cambio Raleigh viene de ganar el Guante de Oro y el Bate de Plata, y fue segundo de Aaron Judge en la votación para el MVP de la Liga Americana con sus lideratos en los departamentos de jonrones (60) y carreras impulsadas (125) en 2025.



Ventaja: Estados Unidos

Primera base: Bryce Harper vs. Emmanuel Rivera

Rivera es uno de los que se beneficiará de las ausencias de grandes figuras en la escuadra boricua y se entiende que puede alternarse en las esquinas del infield con Nolan Arenado. Tiene algo de experiencia como inicialista y apenas disputó 42 partidos con Baltimore en 2025, por lo que este torneo sería una buena oportunidad para él. Harper, aunque no viene de su mejor campaña, está en otro nivel: es un veterano de 14 zafras en MLB que ha ganado dos veces el MVP y 4 Bates de Plata, ha sido 8 veces All Star y tiene 363 jonrones y más de mil remolcadas de por vida.



Ventaja: Estados Unidos

Segunda base: Brice Turang vs. Willie Castro

El infielder de Colorado Rockies fue confirmado por la gerencia de Puerto Rico para vivir su primera experiencia en el Clásico Mundial. Viene de dividir el tiempo en 2025 entre Minnesota y los Cubs. Su versatilidad defensiva y su condición de bateador ambidiestro pueden ser útiles para Yadier Molina, pero está lejos del nivel del estadounidense Turang, que es un ganador del Guante de Oro y el Bate de Plata y que con Milwaukee en 2025 alcanzó topes personales en dobles (28), jonrones (18) y remolcadas (85).



Ventaja: Estados Unidos

Tercera base: Alex Bregman vs. Nolan Arenado

Hasta hace un par de años, esta comparación la ganaba Arenado sin ninguna duda. Pero al veterano no le ha ido bien en la ofensiva - viene de su peor temporada con el madero en 2025 con 12 jonrones y 52 remolcadas -. Hay que darle el beneficio de la duda por su defensiva de élite que lo llevó a ganar 10 Guantes de Oro, pero Bregman llega en un mejor momento con una campaña de 46 extrabases y 62 impulsadas.



Ventaja: Estados Unidos

Campocorto: Bobby Witt Jr. vs. Edwin Arroyo

Esta posición es una de las que más se ve impactada por las ausencias en el equipo puertorriqueño. Es un golpe demasiado duro no contra con Francisco Lindor, que inevitablemente se perdería el Clásico por la cirugía en la mano izquierda. Arroyo es un prospecto de primer nivel, con buenas proyecciones en Cincinnati. Pero no puede compararse con Witt, que tiene dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata consecutivos, tres temporadas seguidas con más de 170 hits y dos con por lo menos 45 dobles y además ha conectado al menos 150 imparables, ha dado por lo menos 20 jonrones, se ha robado más de 30 bases y ha remolcado un mínimo de 80 carreras en cada una de sus cuatro campañas en MLB.



Ventaja: Estados Unidos

Jardín izquierdo: Roman Anthony vs. MJ Meléndez

El novato Anthony tuvo un buen debut con los Red Sox en la temporada de 2025 y está esperando que se confirme la aprobación para su presencia en el Clásico. Pero de momento lo supera la experiencia de Meléndez, que aunque no se ha distinguido por su parte ofensivo, se ha mantenido cuatro años en las Grandes Ligas con Kansas City Royals, si bien ahora firmó con los Mets en la agencia libre.



Ventaja: Puerto Rico

Jardín central: Byron Buston vs. Eddie Rosario

Sí, es el mismo Rosario que llevó a los Atlanta Braves al título de la Serie Mundial en 2021 y fue el MVP de esa Serie de Campeonato. Pero el veterano sólo jugó cinco partidos en las mayores en 2025 y su declive es notorio. Buxton tiene un Guante de Oro, un Bate de Plata y ha ido a dos Juegos de Estrellas; y la temporada pasada dio 35 jonrones y remolcó 83 anotaciones.



Ventaja: Estados Unidos

Jardín derecho: Aaron Judge vs. Heliot Ramos

Con las ausencias de Lindor, Correa y Báez, Heliot Ramos se presenta como una de las mejores piezas en el roster del manager Yadier Molina. El outfielder de San Francisco es un All Star y tiene dos campañas seguidas de al menos 20 jonrones y 20 dobles, pero no puede compararse con Judge, que viene de ganar su tercer premio MVP y su quinto Bate de Plata, fue campeón bate con .331 y también lideró el OBP, slugging y OPS (.457, .688, 1.144) además de tener su tercera temporada en cuatro años con al menos 53 jonrones y 114 impulsadas.



Ventaja: Estados Unidos

Bateador designado: Kyle Schwarber vs. Christian Vázquez

Tampoco aquí hay mucho qué contrastar. Vázquez está buscando un contrato que le permita regresar a MLB y se entiende que alternará el rol de designado y la receptoría con el veterano Martín Maldonado. Schwarber, por su parte, fue líder de la Liga Nacional en jonrones (56) e impulsadas (132) tuvo su cuarta campaña seguida con al menos 38 vuelacercas y 94 fletadas y terminó como escolta de Shohei Ohtani en la votación para el MVP.



Ventaja: Estados Unidos

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol