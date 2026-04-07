José Ramírez se convierte en el líder histórico en partidos jugados de los Cleveland Guardians

José Ramírez escribió el lunes otra página histórica con los Cleveland Guardians. Efectivamente, el dominicano ahora es el jugador con más compromisos oficiales disputados en la franquicia; un hito que llegó durante el encuentro frente a los Kansas City Royals en el Progressive Field.

Al iniciar la parte alta del sexto inning, el seleccionado a siete All-Star de MLB salió del dugout para ocupar su posición en la antesala y fue recibido con una ovación por parte de los aficionados. En ese momento, el número 1.620 apareció en la pantalla del estadio, marcando formalmente su nuevo récord. De inmediato el coach Sandy Alomar Jr. le entregó la almohadilla de tercera, gesto que el de Baní celebró levantándola ante el público.

Con este logro, J-Ram superó la plusmarca de Terry Turner, quien había establecido 1.619 juegos con la organización de Ohio en 1918, siendo un dato que refleja consistencia y compromiso. Asimismo, el reconocimiento de sus compañeros en los Guardians no se hizo esperar, tanto que el jardinero Steven Kwan destacó en la web de Grandes Ligas la magnitud del momento. “Cada día recuerdo la historia de Cleveland, su antiguedad y todas las dificultades que ha superado. Creo que para alguien, especialmente en estos tiempos, romper un récord que ha existido durante mucho tiempo, demuestra quién es José y lo que representa”.

José Ramírez is now the @CleGuardians all-time leader in games played 🫡 pic.twitter.com/LWbwQJYZSl — MLB (@MLB) April 6, 2026

Ramírez se unió a la franquicia en cuestión en 2009 como agente libre internacional y debutó en MLB en 2013, con apenas 20 años. Desde entonces, ha construido una carrera ejemplar, caracterizada por su durabilidad, liderazgo y fidelidad a los Indians, ahora Guardians. En su zafra número 14, el bateador ambidiestro ha reforzado su vínculo con el equipo mediante extensiones contractuales clave, incluida una amplitud reciente que lo mantendría en Cleveland hasta 2032, con altas probabilidades de retirarse como pelotero del club.

A su vez, el manager Stephen Vogt valoró el momento previo al encuentro: “Lo que José ha logrado y logrará esta noche (lunes) es algo realmente especial que sé que lo tiene emocionado. Me siento afortunado de poder estar aquí presente para presenciarlo. He sido una pequeña parte de su trayectoria, pero es una noche especial para Cleveland y para la organización”.

Al margen de la derrota de los Guardians a manos de los Royals, la jornada quedó marcada como un homenaje a la constancia y legado de uno de los íconos modernos del béisbol en Ohio.

Más juegos disputados en la historia de Cleveland

Jugador Juegos disputados Año en MLB con la organización José Ramírez 1.620 2013- Terry Turner 1.619 1904-1918 Nap Lajoie 1.614 1902-1914 Lou Boudreau 1.560 1938-1950 Jim Hegan 1.526 1941-1957

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