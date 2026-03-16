Juan Soto tras la eliminación de República Dominicana: "Somos el mejor equipo del mundo"

A Juan Soto no le importó el resultado de la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol para decir que su país, República Dominicana, es el mejor equipo del mundo. El Team USA derrotó 2-1 al conjunto quisqueyano y selló su pase a la final del evento.

"Le demostramos al mundo quién es el mejor equipo de béisbol", declaró Soto a Jeff Passan de ESPN . "Eso es todo lo que tengo que decir".

República Dominicana había llegado de manera invicta a las semifinales, tras derrotar a Países Bajos, Nicaragua, Venezuela e Israel en la fase de grupos y a Corea del Sur con un KO en cuartos de final.

Sin embargo, los poderosos bates del equipo se apagaron contra Estados Unidos, apenas consiguiendo una carrera gracias al jonrón de Junior Caminero frente a Paul Skenes.

El juego terminó con un lanzamiento fuera de la zona de parte del cerrador Mason Miller que fue decretado strike. El bateador, Geraldo Perdomo, ya estaba caminando hacia la inicial por un boleto cuando el umpire principal decretó el ponche.

"Sabía al 100% que era bola", dijo Perdomo tras el juego, consternado por la derrota de su país en una fase de eliminación directa. "Lo sabía".

Juan Soto after losing to Team USA in the WBC, via @JeffPassan:



"We showed the world who's the best team in baseball. That's all I got to say." pic.twitter.com/5pXFr4AX7v — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 16, 2026

"Es parte del juego", comentó el gerente general dominicano, Nelson Cruz. "Perdimos por pulgadas. Tendremos ABS en unos años, así que espero que la próxima vez podamos desafiar jugadas como esa".

"Este evento es realmente bueno para el béisbol. Tienes a los fanáticos habituales que aman el juego, y tienes a personas que no prestan atención a las que estás atrayendo", agregó Cruz.

El manager del equipo, Albert Pujols, no quiso hablar mucho sobre el tema de la última sentencia del árbitro Cory Blaser, de nacionalidad estadounidense.

"No voy a enfocarme en ese último pitcheo", dijo Pujols, según ASAP Sports. "Fue un juego enorme entre dos grandes equipos, y estoy súper orgulloso de los muchachos que nos representaron en este Clásico".

República Dominicana termina eliminado con un diferencial de carreras de +40 (52-12) en el torneo. Sin embargo, en momentos claves del partido con Estados Unidos, los encendidos bates del equipo dirigido por Pujols no pudieron aparecer.

Con hombres en segunda y tercera y un out en la séptima entrada, Fernando Tatís Jr. y Ketel Marte se poncharon para ponerle fin a ese acto. Luego el relevo estadounidense se mantuvo perfecto para conseguir la victoria y avanzar a su tercera final consecutiva.

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