Juan Soto sobre República Dominicana en el Clásico Mundial: "Tenemos mucha confianza"

República Dominicana volverá a mostrar su característico estilo lleno de energía, ritmo y emoción en el terreno durante un Clásico Mundial de Béisbol que acaba de iniciar. No en vano, así lo dejaron claro Juan Soto y Fernando Tatís Jr., en compañía de Vladimir Guerrero Jr. durante una conferencia de prensa, previo al debut de la novena que dirige Albert Pujols en la citada justa internacional.

Es que la actitud festiva y competitiva que distingue al pelotero quisqueyano forma parte esencial de su identidad dentro del diamante. Aunque dicho estilo puede incomodar en ocasiones a algunos rivales, para las estrellas que representan a la nación merenguera es una expresión natural de su cultura beisbolera, especialmente en competiciones en las que el orgullo nacional se convierte en un motor adicional.

“Nos vamos a divertir y es algo definitivo”, precisó Soto a medios como ESPN; comentario que fue respaldado de inmediato por un Tatís Jr. quien añadió entre risas: “y vamos a ser ruidosos".

Juan Soto was asked about what viewers ought to know about Team Dominican Republic:



Soto: "That we're going to have fun"



Fernando Tatis Jr.: "And we're gonna be loud"



Soto: "That's how we play the game. That's how we have fun. It doesn't matter if it counts or not" pic.twitter.com/uE6XTLdGwr — SNY Mets (@SNY_Mets) March 5, 2026

Ese espíritu contagioso se refleja también en la composición de un clubhouse dominicano repleto de talento joven y explosivo. Aunado a las luminarias de los New York Mets y San Diego Padres, más un Vladdy Jr. referente de Toronto Blue Jays, la escuadra de Santo Domingo contará en el Clásico con peloteros dinámicos como Junior Caminero, Ketel Marte y Julio Rodríguez, mismos que aportan velocidad, poder y personalidades vibrantes que suelen trasladarse directamente al campo.

La combinación de entusiasmo con el ambiente que generan los fanáticos promete convertirse en un factor importante durante el WBC, considerando que Dominicana sentirá de nuevo el apoyo desde las gradas del IoanDepot Park de Miami, escenario del Grupo D, tal y como aconteció en la edición de 2023.

Para Soto, una de las grandes figuras de MLB, la confianza del grupo nace principalmente del ambiente interno de la selección. Pues al margen del talento individual, el cuatro veces All Star es consciente que la química dentro de la cueva será determinante para aspirar al título universal.

Juan Soto talks about the confidence with Team Dominican Republic:



"We feel really good right now. My body, everybody feels good. But what is going to give me the confidence is seeing the locker room, seeing the guys I have around me. That's the most important for me" pic.twitter.com/IC2bcsBWJV — SNY Mets (@SNY_Mets) March 5, 2026

"Nos sentimos muy bien ahora mismo. Mi cuerpo y todo se siente bien. Pero lo que me dará confianza es ver el clubhouse. Ver a los chicos que me rodean. Eso es lo más importante para mí y lo que nos da confianza", detalló La Fiera.

Con una mezcla de experiencia con juventud, talento a granel y un estilo de juego electrizante, República Dominicana buscará nuevamente dejar su huella en el escenario internacional y luchar por los máximos honores de un Clásico cuya fase de grupos le obligará a rivalizar ante Israel, Países Bajos, Nicaragua y Venezuela.

