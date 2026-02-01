República Dominicana confirma la participación de Juan Soto en el Clásico Mundial 2026

República Dominicana sigue sumando estrellas de cara al Clásico Mundial de Béisbol, y este domingo se confirmó la asistencia de Juan Soto, Estrella de los New York Mets y quien será uno de los pilares del lineup de Albert Pujols a partir del 5 de marzo.

Soto, quien viene de llegar tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional en 2025 en su primera temporada con los New York Mets, logró pasar todos los protocolos médicos para estar en el roster dominicano, que tiene la tarea pendiente de lavar su imagen de 2023, en cuyo evento fueron la decepción más grande al no poder pasar de la primera ronda.

El jardinero de los metropolitanos dejó la zafra pasada una línea ofensiva de .263/.396/.525 con 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos negociados; estadísticas superlativas que justifican el contrato que le dieron los Mets para sacarlo del Bronx en la temporada baja.

Soto estará por segunda vez con Dominicana en el Clásico tras la competición de 2023, en la cual fue el mejor jugador del equipo. Cerró el evento con .400 de average, dos jonrones, tres dobles y 1.500 de OPS, pese a tener que despedirse tempranamente en la fase de grupos.

La durabilidad y poca cantidad de lesiones de Soto en su carrera en las Grandes Ligas hizo fácil su incorporación al equipo dominicano. Pese a que estampó su firma en un acuerdo récord de 765 millones de dólares por 15 años (la cantidad puede inclusive superar los 800 millones de dólares), el no haber sufrido lesiones graves hizo que no tuviera problemas con el polémico seguro del evento, el cual ha dejado fuera a figuras de la talla de Francisco Lindor, Carlos Correa, José Altuve, entre otros.

Soto se une así a una serie de peloteros confirmados como Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Ketel Marte, Manny Machado, Junior Caminero, Yainer Díaz, Geraldo Perdomo, Johan Rojas y Fernando Tatís Jr. Camilo Doval, por su parte, también estará en la nómina de Pujols.

República Dominicana competirá en el marco del Grupo D en Miami del 6 al 11 de marzo. Debutará el 6 de marzo contra Nicaragua y también se enfrentará a Venezuela, Países Bajos e Israel. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final en Miami para enfrentarse a dos clasificados del Grupo C.

