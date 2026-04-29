Juan Soto se lesiona el antebrazo: ¿Cuáles fueron los resultados de la resonancia magnética?

Llueve y no escampa para los New York Mets en esta temporada de MLB. Este martes se reencontraron con la victoria con una ofensiva contundente, pero antes de eso tenían algunas noticias desagradables qué compartir.

Las lesiones no le dan tregua al manager Carlos Mendoza, que inscribió en lista de incapacitados a Kodai Senga, tiene en observación diaria a Luis Robert Jr. por molestias en la espalda y lo peor: sabe que Juan Soto lidia con una nueva dolencia, una diferente a la distensión en la pantorrilla que lo tuvo fuera de acción un par de semanas.

Para alivio de los metropolitanos, el dominicano les demostró con su cuadrangular ante Washington que no hay nada de qué preocuparse y que seguirá al comando de una alineación que, si comienza a despertar, puede ser clave para una remontada.

Juan Soto goes yard!



The @Mets have scored SEVEN runs in the 4th 🍎 pic.twitter.com/pyxwdJt0ik — MLB (@MLB) April 29, 2026

¿Qué lesión tiene ahora Juan Soto?

No es una recaída del problema en la pierna. Durante la práctica del viernes, apenas un par de días después de ser activado de la lista de lesionados, Soto sintió molestias cuando soltaba el brazo y se encendieron las alarmas. Incluso se le practicó una resonancia magnética.

“El viernes, después del trabajo defensivo, se quejó de rigidez en el antebrazo tras lanzar”, dijo Mendoza a SNY. “Obviamente, ese día estaba jugando como bateador designado. El sábado se suspendió por la lluvia. El domingo, al llegar, se sentía prácticamente igual. Lanzó, pero a unos 15-18 metros. Ayer, llegó, recibió tratamiento y practicó lanzamientos”.

¿Qué dice Carlos Mendoza sobre la lesión de Juan Soto?

A pesar de la alarma inicial, el manager Mendoza asegura que no hay nada de qué preocuparse. “Hoy le hicimos una resonancia magnética y estructuralmente está bien. Los ligamentos y todo lo demás están bien”, detalló el martes antes del juego contra Washington.

El propio Soto restó importancia a la molestia. Aseguró estar “al cien por cien” de su pantorrilla y con respecto a su brazo, dijo que se sentía “cómodo en este momento”.

¿Cuál será el plan de los Mets con esta nueva lesión de Soto?

Por un tiempo - Mendoza no especificó cuánto- Soto no jugará como jardinero. Está en tratamiento y lo monitorean muy de cerca.

“Va a seguir recibiendo tratamiento. Va a seguir lanzando. Y esperamos que pueda jugar en los jardines en los próximos días. No le molesta batear ni nada por el estilo, pero también estamos trabajando en eso”, declaró el estratega.

¿Cuáles son los números de Juan Soto desde su regreso a los Mets?

Soto estuvo fuera de acción desde el 3 de abril hasta el miércoles pasado, cuando fue activado de la lista de lesionados. En cinco partidos disputados hasta ahora tiene tres hits en 16 turnos (.188) y su cuadrangular ante los Nationals de este martes fue su primer extrabase desde su regreso, y también sus dos primeras remolcadas.

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