Manager de los Mets Carlos Mendoza da noticias poco alentadoras sobre Juan Soto

Juan Soto es un jugador que se ha acostumbrado durante toda su carrera ha estar alejado de las lesiones. Sin embargo, el jardinero de los New York Mets está en la lista de lesionados, pero ya trabaja para volver.

Soto no estaba en la lista de incapacitados desde el 2021, cuando pertenecía a los Washington Nationals, el primer equipo en su carrera. El jardinero se lastimó la rodilla hace una semana, en un encuentro ante los San Francisco Giants.

"Juan ha estado mejor. Estuvo bateando en la caja de bateo. También estuvo atajando. Obviamente no ha estado corriendo, pero ha estado haciendo actividades de béisbol", explicó el manager de los Mets, Carlos Mendoza.

Es apenas la tercera ocasión en su trayectoria en las mayores que pasa por la lista de lesionados. En nueve años de carrera, es un buen promedio para un bateador que acostumbra a superar los 150 encuentros por temporada.

Carlos Mendoza said Juan Soto hit in the cages and played catch yesterday but still hasn't run yet pic.twitter.com/BDFYvWjuzs — SNY Mets (@SNY_Mets) April 9, 2026

“Ya he experimentado tensión en la pantorrilla antes”, dijo Soto la semana pasada, después de conocer el alcance de su lesión. “Definitivamente, no es lo peor que me he sentido. Entonces, me siento positivo con eso”.

Soto, que fue inscrito en la lista de lesionados de 10 días, estaba bateando para average de .355 con un jonrón, dos dobles y cinco carreras impulsadas antes de lastimarse. Para los Mets es fundamental que pueda volver al lineup.

El dominicano ha jugado en 640 de los 658 choques desde 2022 hasta la inauguración de la temporada del 2026. Pero como a cualquier pelotero le puede suceder, las lesiones son parte del juego y hay que saber lidiar con ellas.

Los Mets han sido un equipo inestable en este inicio de campaña, con récord de 7 victorias y 6 derrotas, antes de la jornada del viernes. A pesar de que ha sido uno de los equipos que mejor se reforzó para la temporada, no se han combinado los factores del juego necesarios para conseguir una seguidilla de triunfos.

Soto está en su segunda campaña con los Mets, después de firmar el contrato más alto en la historia de las Grandes Ligas, de 765 millones de dólares por 14 campañas. Cada minuto que Soto no pueda estar disponible para los metropolitanos es mucho dinero que el equipo está perdiendo.

Se espera que Soto se pierda dos semanas más, pero todo dependerá de la evolución de su lesión. Los Mets aguardan por su regreso con muchas ansias.

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