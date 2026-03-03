Juan Soto quiere ganar el MVP de la Liga Nacional para República Dominicana

Pese a un currículo envidiable, que incluye un anillo de Serie Mundial, una corona de bateo, cuatro Juegos de Estrellas y seis Bates de Plata con apenas 27 años, Juan Soto todavía no ha podido conquistar el mayor premio individual de MLB: el MVP. Una ausencia llamativa en su palmarés que, lejos de incomodarlo públicamente, lo motiva a seguir elevando su nivel competitivo.

Efectivamente, el actual astro de los New York Mets es consciente de que un galardón de Más Valioso en la Nacional representaría mucho más que un reconocimiento personal. Pues en declaraciones a las web oficial de Grandes Ligas, el nacido en Santo Domingo fue claro respecto a lo que significaría alcanzar esa distinción en esta etapa de su trayectoria.

"Desde un punto de vista individual, a cualquier jugador en cualquier momento de su carrera le encantaría ganar el MVP", dijo La Fiera.

Sus palabras reflejan una ambición natural en un pelotero acostumbrado a brillar desde su debut en las mayores, recordando que irrumpió con fuerza siendo clave en el título conseguido por los Washington Nationals y luego dejó su huella con San Diego Padres y Yankees antes de aterrizar en Queens a cambio de un contrato único en la historia, de 765 millones de dólares por 10 ejercicios. Sin embargo, el premio individual más codiciado aún se le resiste.

Juan Soto tiene claro lo que representaría un MVP para él y para su país natal. 🇩🇴 pic.twitter.com/zKGmdpwEyY — MLB Español (@mlbespanol) March 2, 2026

Al margen del plano personal, el jerárquico jardinero también puso el foco en lo que el galardón representaría para su país, históricamente cuna de notables figuras del béisbol. "Ganar un MVP sería algo bien especial no sólo para mí, sino para la República Dominicana. Creo que sería algo grande tener a otro MVP de la isla".

La referencia no es menor. Quisqueya ha producido múltiples Jugadores Más Valiosos a lo largo de la historia, y Soto aspira a sumarse a esa élite que ha marcado época en MLB, motivo por el que, para un talento generacional como éste, semejante reconocimiento se transformaría en su validación definitiva.

No obstante, el cañonero zurdo mantiene los pies sobre la tierra, ya que mientras se prepara con su selección para el Clásico Mundial que inicia en pocos días, entiende que el MVP del viejo circuito dependerá directamente de su rendimiento sostenido en la temporada regular, acompañado de que sus Mets entren a playoffs.

Juan Soto es consciente de que el talento lo respalda. Ahora, el desafío es convertir esa ambición en números individuales y victorias de su equipo que lo impulsen, finalmente, al lugar que muchos consideran inevitable en su carrera: el Más Valioso.

