Juan Soto quiere el MVP de la Liga Nacional de Ohtani en 2026: "Voy por él"

Juan Soto envió un claro mensaje a Shohei Ohtani antes del inicio de la temporada 2026 de la MLB. El jardinero de los New York Mets quiere ganar su primer MVP en las Grandes Ligas, pero para ello tendrá que pelear con el japonés de los Dodgers, quien ya tiene cuatro premios de este tipo en su carrera.

Soto no ha podido ganar el premio y es algo que falta en su vitrina. En 2021, fue su mejor posición en la votación, cuando quedó segundo en la Liga Nacional por detrás de Bryce Harper. Desde que Ohtani pasó a la Liga Nacional hace dos temporadas, todos los premios han ido a sus manos.

"También voy a estar allí todos los años", dijo Soto sobre la Liga Nacional, en conversación con MLB.com. “Entonces, más le vale que siga haciendo lo que está haciendo, porque voy por él”.

El jardinero viene de una buena campaña en su primer año con los New York Mets. Dejó una buena línea ofensiva de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos. Se ubicó tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata.

"Siento que todo el mundo intenta hacerlo mejor de lo que hizo antes", dijo Soto sobre sus posibilidades de mejorar. “Definitivamente, me encantaría ser mejor corriendo las bases y mejor en los jardines. Incluso (con el madero), trato de mantener mi bateo mejorando. Gracias a Dios, me ha ido bien las últimas dos temporadas. He estado poniendo números ahí arriba, récords personales y cosas así. Entonces, sólo quiero seguir haciendo lo mismo. Trato de ser mejor año tras año”.

El jardinero indicó que todavía puede aumentar su número de bases por bolas, siendo un poco más paciente en el plato. "Siento que puedo mejorar en todos los aspectos. Todo el mundo sabe sobre las bases por bolas y todo eso, pero trato de seguir mostrando poder. Tal vez trate de subir un poco el promedio. Cuando ves temporadas como las que han tenido jugadores en el pasado, te dices a ti mismo que tienes que estar ahí arriba para ser uno de los más grandes. Eso es lo que intentamos hacer cada año”.

Ohtani dejó una línea ofensiva de 282/.392/.622, 55 cuadrangulares, 25 dobles, 102 carreras impulsadas. Fue líder de la Liga Nacional en anotadas (146), slugging y OPS (1.014), se robó 20 bases e implantó un tope personal con 9 triples. ¿Podrá Juan Soto mejorar esos números y ganar su primer MVP en las Grandes Ligas en 2026?.

Más noticias sobre Juan Soto