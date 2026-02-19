Juan Soto comenzó sus entrenamientos en el jardín izquierdo de los Mets

Juan Soto se reportó a los entrenamientos primaverales de los New York Mets con la misión de adecuarse al jardín izquierdo, su nueva posición en los bosques de su equipo, que afrontará la temporada de 2026 para reivindicarse tras un 2025 decepcionante desde lo colectivo.

El dominicano, que en pocas semanas se unirá a la selección de República Dominicana que asistirá al Clásico Mundial de Béisbol, estuvo este jueves practicando en el jardín izquierdo, tomando elevados, realizando lanzamientos a las bases y corriendo hacia la pared. El objetivo es que se adecue a la que será su posición en los jardines a tiempo completo.

"Hablamos varias veces. Pensamos que lo mejor era jugar en el jardín izquierdo en el Clásico Mundial y que me empezara a sentir cómodo. Tengo que trabajar más fuerte en mi defensa y me siento bien en cualquier posición. Va a ser genial para el equipo y ahí estaré", expresó Soto en rueda de prensa el pasado fin de semana.

Pese a que el dominicano ha sido jardinero derecho en la mayor parte de su carrera en MLB, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, dijo que el movimiento se da para aprovechar mejor sus cualidades defensivas. Y es que Soto registró -12 Outs Por Encima del Promedio (OAA) en el jardín derecho la temporada pasada y se ubicó en el percentil 66 en fuerza del brazo.

Cabe recordar que Soto fue titular en 112 juegos en el bosque izquierdo para los Nacionales en el 2018 y 150 en el 2019, año en que Washington ganó la primera Serie Mundial de su historia. De por vida en esa posición suma 460 partidos y 4000.2 innings custodiados, cometiendo apenas 7 errores en 826 chances defensivas. Su porcentaje de fildeo es de .992.

En el jardín derecho, por su parte, ha estado 603 partidos y 5219.0 episodios con 12 errores cometidos.

Soto, por su parte, espera que su mudanza de posición no afecte en lo absoluto sus metas ofensivas, así como las de los Mets. El latino cerró el telón de su temporada de 2025 con una línea ofensiva de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos negociados. Quedó tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata.

"Creo que la directiva hizo buenos movimientos. Hicieron cambios por grandes jugadores y ahora somos un gran equipo. Cuando vemos el roster, sabemos que es muy completo", dijo Soto a SNY.

