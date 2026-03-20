Juan Soto revela lo que significó jugar con República Dominicana el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La participación de Juan Soto en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó una huella profunda tanto en lo deportivo como en lo personal, sin importar que República Dominicana ni siquiera haya alcanzado la final.

De hecho, la luminaria de los New York Mets no dudó en enviar un mensaje directo a aquellos peloteros que aún tienen dudas sobre representar a su país en este tipo de competencias.

"Definitivamente, jugar el Clásico ayuda a mi juego. Tuvimos a David Ortiz, Pedro Martínez, Albert Pujols (manager de Dominicana), Fernando Tatís Padre y Plácido Polanco como coaches o asesores. Chicos que jugaron durante mucho tiempo al más alto nivel y nos dieron muchos consejos", resaltó el cañonero de 27 años a SNY.

Luego de una ruta intensa que terminó en semifinales para Quisqueya, cayendo ante Estados Unidos, Soto valoró la magnitud del torneo al margen del resultado, y la experiencia de representar (por segunda ocasión corrida) a su país. "Es una de las mejores experiencias que he tenido. Ha sido muy divertido ser parte de esto".

Juan Soto said his World Baseball Classic experience was "one of the best experiences" he's ever had pic.twitter.com/kdv9TqzeXn — SNY Mets (@SNY_Mets) March 20, 2026

La Fiera reafirmó que participar en este evento tiene un impacto directo en la preparación de cualquier pelotero de cara a la temporada de MLB. En su visión, enfrentarse a rivales de élite en un entorno cargado de presión permite acelerar el desarrollo y mejorar el enfoque a un alto nivel.

Entretanto, el componente emocional también juega un papel fundamental, al punto que el oriundo de Santo Domingo describió el ambiente del WBC como único dentro del béisbol profesional, destacando la intensidad con la que se vive cada turno cuando se representa a toda una nación. "Es especial; eléctrico. La conexión con los aficionados, los paisanos, tus compañeros de selección. Es totalmente recomendable vivir esta experiencia”.

Con estas declaraciones, quien es una de las principales estrellas de la actualidad refuerza la importancia del Clásico Mundial dentro del calendario internacional y lo posiciona como una plataforma clave para el crecimiento y la proyección de los jugadores.

Ahora, la ex figura de Washington Nationals, San Diego Padres y Yankees se enfoca en el nuevo ejercicio de Grandes Ligas; su segundo con unos Mets obligados a, cuanto menos, alcanzar los playoffs tras la decepción que supuso el 2025. Asimismo, el seleccionado a cuatro All-Star en la máxima competición de este deporte luce obligado a incluso superar su notable curso anterior, cuando sembró tope personal en cuadrangulares (43), acompañado de notables 105 remolques y .396 en porcentaje de embasado.

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