Juegos de hoy en el Clásico Mundial de Béisbol 2026: Resultados y tabla de posiciones

El Clásico Mundial de Béisbol llegó en 2026 a su sexta edición en 20 años, consolidado como el torneo internacional más importante de esta disciplina y congregando a una gran cantidad de estrellas de MLB.

No es una frase suelta. En esta ocasión se unieron a sus selecciones nacionales los más recientes ganadores del MVP -el astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y el capitán de New York Yankees Aaron Judge- y también los mejores lanzadores de la pasada temporada de Grandes Ligas, los ganadores del Cy Young Tarik Skubal y Paul Skenes.

Otros astros que estarán en el campo son Juan Soto, Yoshinobu Yamamoto, Bryce Harper, Vladimir Guerrero Jr., Nolan Arenado, Edwin Díaz y algunas leyendas que abrieron un paréntesis en su retiro como el zurdo Clayton Kershaw y el manager Dusty Baker, que lleva las riendas de Nicaragua.

El interés por la defensa de Japón del título conquistado en 2023, la lucha por la corona de Estados Unidos con su roster de All Star y la ilusión de ver a equipos latinoamericanos meterse hasta las instancias finales se combinó en los días previos a la inauguración con la controversia por las restricciones del seguro para asegurar que esta edición del Clásico tuviese proyecciones de batir récords de audiencia y asistencia en las cuatro sedes de la justa: San Juan de Puerto Rico, Houston, Tokio y Miami.

Y no olvidar que, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, hay dos cupos a los Juegos Olímpicos de #LA28 para los países de América. Esta edición es más que un trofeo, es volver a la cita Olímpica.#BazilSports #WorldBaseballClassic — Richard Bazil (@RichardBazil) March 2, 2026

20 selecciones comenzaron este camino, divididas en cuatro grupos. Los dos mejores de cada llave avanzan a los cuartos de final que se disputarán en el Daikin Park de Houston y el loanDepot Park de Miami. Las semifinales y la final del 17 de marzo tendrán lugar en el hogar de los Marlins.

Más allá de los deseos de reivindicación de las escuadras de Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, esta vez la batalla tuvo un incentivo extra: la competencia por dos cupos para selecciones de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, en los que el béisbol vuelve al programa y en el que se espera que autoricen la participación de jugadores de MLB.

Juegos de hoy en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

4 de marzo

Grupo Hora Visitante Home club Sede Grupo C 10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México Taiwán Australia Tokyo Dome, Japón

5 de marzo

Grupo Hora Visitante Home club Sede Grupo C 5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México República Checa Corea del Sur Tokyo Dome, Japón

Grupo C 10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México Australia República Checa Tokyo Dome, Japón

6 de marzo

Grupo Hora Visitante Home Club Sede Grupo C 5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México Japón Taiwán Tokyo Dome, Japón Grupo A 11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México Cuba Panamá Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo D 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Países Bajos Venezuela loanDepot park, Miami Grupo B 1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México México Gran Bretaña Daikin Park, Houston Grupo A 6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México Puerto Rico Colombia Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo D 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Nicaragua República Dominicana loanDepot park, Miami Grupo B 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México USA Brasil Daikin Park, Houston Grupo C 10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México Taiwán República Checa Tokyo Dome, Japón

7 de marzo

Grupo Hora Visitante Home club Sede Grupo C 5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México Corea del Sur Japón Tokyo Dome, Japón Grupo A 11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México Colombia Canadá loanDepot park, Miami Grupo D 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Nicaragua Países Bajos Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo B 1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México Brasil Italia Daikin Park, Houston Grupo D 6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México Panamá Puerto Rico loanDepot park, Miami Grupo A 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Israel Venezuela Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo B 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Gran Bretaña Estados Unidos Daikin Park, Houston Grupo C 10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México Taiwán Corea del Sur Tokyo Dome, Japón

8 de marzo

Grupo Hora Visitante Home club Sede Grupo C 6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México Australia Japón Tokyo Dome, Japón Grupo A 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Colombia Cuba Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo D 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Países Bajos República Dominicana loanDepot park, Miami Grupo B 1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México Gran Bretaña Italia Daikin Park, Houston Grupo D 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Nicaragua Israel loanDepot park, Miami Grupo A 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Panamá Canadá Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo B 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Brasil México Daikin Park, Houston

9 de marzo

Grupo Hora Visitante Home club Sede Grupo C 6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México Corea del Sur Australia Tokyo Dome, Japón Grupo A 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México Colombia Panamá Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo D 12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México República Dominicana israel loanDepot park, Miami Grupo B 1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México Brasil Gran Bretaña Daikin Park, Houston Grupo D 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Venezuela Nicaragua loanDepot park, Miami Grupo A 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Cuba Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo B 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México México Estados Unidos Daikin Park, Houston

10 de marzo

Grupo Hora Home club Visitante Sede Grupo C 6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México Repúbica Checa Japón Tokyo Dome, Japón Grupo A 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Canadá Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo D 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Israel Países Bajos loanDepot park, Miami Grupo B 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México Italia Estados Unidos Daikin Park, Houston

11 de marzo

Grupo Hora Visitante Home club Sede Grupo A 3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm hora de Ciudad de México Canadá Cuba Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico Grupo B 7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México Italia México Daikin Park, Houston Grupo D 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México República Dominicana Venezuela loanDepot park, Miami

Los cuartos de final del Clásico Mundial 2026

13 de marzo

Fase Hora Home club Visitante Sede Cuartos de Final 1 6:30 pm hora del Este de USA, 5:30 pm hora de Ciudad de México Segundo del Grupo C Primero del Grupo D loanDepot Park, Miami Cuartos de Final 2 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Segundo Grupo A Primero del Grupo B Daikin Park, Houston

14 de marzo

Fase Hora Visitante Home club Sede Cuartos de Final 3 3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm hora de Ciudad de México Segundo del Grupo B Primero del Grupo A Daikin Park, Houston Cuartos de Final 4 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México Segundo del Grupo D Primero del Grupo C loanDepot Park, Miami

Las semifinales del Clásico Mundial 2026

15 de marzo

Fase Hora Visitante Home club Sede Semifinal 1 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Ganador cuartos del final 1 Ganador cuartos de final 2 loanDepot Park, Miami

16 de marzo

Fase Hora Visitante Home club Sede Semifinal 2 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Ganador cuartos de final 3 Ganador cuartos de final 4 loanDepot Park, Miami

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

17 de marzo

Hora Visitante Home club Sede 8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México Ganador semifinal 1 Ganador semifinal 2 loanDepot Park, Miami

Resultados del Clásico Mundial de Béisbol 2026

4 de marzo

Ganador Perdedor Resutado

Tabla de posiciones del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Grupo A

Equipo JJ JG JP Diferencia Canadá Colombia Cuba Puerto Rico Panamá

Grupo B

Equipo JJ JG JP Diferencia Estados Unidos México Italia Gran Bretaña Brasil

Grupo C

Equipo JJ JG JP Diferencia Japón Corea del Sur Australia República Checa Taiwán

Grupo D

Equipo JJ JG JP Diferencia República Dominicana Venezuela Países Bajos Israel Nicaragua

