Juegos de hoy en el Clásico Mundial de Béisbol 2026: Resultados y tabla de posiciones
El Clásico Mundial de Béisbol llegó en 2026 a su sexta edición en 20 años, consolidado como el torneo internacional más importante de esta disciplina y congregando a una gran cantidad de estrellas de MLB.
No es una frase suelta. En esta ocasión se unieron a sus selecciones nacionales los más recientes ganadores del MVP -el astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y el capitán de New York Yankees Aaron Judge- y también los mejores lanzadores de la pasada temporada de Grandes Ligas, los ganadores del Cy Young Tarik Skubal y Paul Skenes.
Otros astros que estarán en el campo son Juan Soto, Yoshinobu Yamamoto, Bryce Harper, Vladimir Guerrero Jr., Nolan Arenado, Edwin Díaz y algunas leyendas que abrieron un paréntesis en su retiro como el zurdo Clayton Kershaw y el manager Dusty Baker, que lleva las riendas de Nicaragua.
El interés por la defensa de Japón del título conquistado en 2023, la lucha por la corona de Estados Unidos con su roster de All Star y la ilusión de ver a equipos latinoamericanos meterse hasta las instancias finales se combinó en los días previos a la inauguración con la controversia por las restricciones del seguro para asegurar que esta edición del Clásico tuviese proyecciones de batir récords de audiencia y asistencia en las cuatro sedes de la justa: San Juan de Puerto Rico, Houston, Tokio y Miami.
20 selecciones comenzaron este camino, divididas en cuatro grupos. Los dos mejores de cada llave avanzan a los cuartos de final que se disputarán en el Daikin Park de Houston y el loanDepot Park de Miami. Las semifinales y la final del 17 de marzo tendrán lugar en el hogar de los Marlins.
Más allá de los deseos de reivindicación de las escuadras de Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, esta vez la batalla tuvo un incentivo extra: la competencia por dos cupos para selecciones de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, en los que el béisbol vuelve al programa y en el que se espera que autoricen la participación de jugadores de MLB.
Juegos de hoy en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
4 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home club
Sede
Grupo C
10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México
Taiwán
Australia
Tokyo Dome, Japón
5 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home club
Sede
Grupo C
5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México
República Checa
Corea del Sur
Tokyo Dome, Japón
Grupo C
10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México
Australia
República Checa
Tokyo Dome, Japón
6 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home Club
Sede
Grupo C
5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México
Japón
Taiwán
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México
Cuba
Panamá
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México
Países Bajos
Venezuela
loanDepot park, Miami
Grupo B
1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México
México
Gran Bretaña
Daikin Park, Houston
Grupo A
6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México
Puerto Rico
Colombia
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Nicaragua
República Dominicana
loanDepot park, Miami
Grupo B
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
USA
Brasil
Daikin Park, Houston
Grupo C
10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México
Taiwán
República Checa
Tokyo Dome, Japón
7 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home club
Sede
Grupo C
5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México
Corea del Sur
Japón
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México
Colombia
Canadá
loanDepot park, Miami
Grupo D
12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México
Nicaragua
Países Bajos
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo B
1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México
Brasil
Italia
Daikin Park, Houston
Grupo D
6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México
Panamá
Puerto Rico
loanDepot park, Miami
Grupo A
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Israel
Venezuela
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo B
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
Gran Bretaña
Estados Unidos
Daikin Park, Houston
Grupo C
10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México
Taiwán
Corea del Sur
Tokyo Dome, Japón
8 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home club
Sede
Grupo C
6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México
Australia
Japón
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México
Colombia
Cuba
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México
Países Bajos
República Dominicana
loanDepot park, Miami
Grupo B
1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México
Gran Bretaña
Italia
Daikin Park, Houston
Grupo D
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Nicaragua
Israel
loanDepot park, Miami
Grupo A
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Panamá
Canadá
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo B
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
Brasil
México
Daikin Park, Houston
9 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home club
Sede
Grupo C
6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México
Corea del Sur
Australia
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México
Colombia
Panamá
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México
República Dominicana
israel
loanDepot park, Miami
Grupo B
1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México
Brasil
Gran Bretaña
Daikin Park, Houston
Grupo D
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Venezuela
Nicaragua
loanDepot park, Miami
Grupo A
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Cuba
Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo B
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
México
Estados Unidos
Daikin Park, Houston
10 de marzo
Grupo
Hora
Home club
Visitante
Sede
Grupo C
6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México
Repúbica Checa
Japón
Tokyo Dome, Japón
Grupo A
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Canadá
Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo D
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Israel
Países Bajos
loanDepot park, Miami
Grupo B
9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México
Italia
Estados Unidos
Daikin Park, Houston
11 de marzo
Grupo
Hora
Visitante
Home club
Sede
Grupo A
3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm hora de Ciudad de México
Canadá
Cuba
Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico
Grupo B
7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México
Italia
México
Daikin Park, Houston
Grupo D
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
República Dominicana
Venezuela
loanDepot park, Miami
Los cuartos de final del Clásico Mundial 2026
13 de marzo
Fase
Hora
Home club
Visitante
Sede
Cuartos de Final 1
6:30 pm hora del Este de USA, 5:30 pm hora de Ciudad de México
Segundo del Grupo C
Primero del Grupo D
loanDepot Park, Miami
Cuartos de Final 2
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
Segundo Grupo A
Primero del Grupo B
Daikin Park, Houston
14 de marzo
Fase
Hora
Visitante
Home club
Sede
Cuartos de Final 3
3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm hora de Ciudad de México
Segundo del Grupo B
Primero del Grupo A
Daikin Park, Houston
Cuartos de Final 4
9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México
Segundo del Grupo D
Primero del Grupo C
loanDepot Park, Miami
Las semifinales del Clásico Mundial 2026
15 de marzo
Fase
Hora
Visitante
Home club
Sede
Semifinal 1
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
Ganador cuartos del final 1
Ganador cuartos de final 2
loanDepot Park, Miami
16 de marzo
Fase
Hora
Visitante
Home club
Sede
Semifinal 2
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
Ganador cuartos de final 3
Ganador cuartos de final 4
loanDepot Park, Miami
La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
17 de marzo
Hora
Visitante
Home club
Sede
8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México
Ganador semifinal 1
Ganador semifinal 2
loanDepot Park, Miami
Resultados del Clásico Mundial de Béisbol 2026
4 de marzo
Ganador
Perdedor
Resutado
Tabla de posiciones del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Grupo A
Equipo
JJ
JG
JP
Diferencia
Canadá
Colombia
Cuba
Puerto Rico
Panamá
Grupo B
Equipo
JJ
JG
JP
Diferencia
Estados Unidos
México
Italia
Gran Bretaña
Brasil
Grupo C
Equipo
JJ
JG
JP
Diferencia
Japón
Corea del Sur
Australia
República Checa
Taiwán
Grupo D
Equipo
JJ
JG
JP
Diferencia
República Dominicana
Venezuela
Países Bajos
Israel
Nicaragua
