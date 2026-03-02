Sports Illustrated

Juegos de hoy en el Clásico Mundial de Béisbol 2026: Resultados y tabla de posiciones

Japón defiende el título en la edición 2026 del torneo, en el que 20 equipos iniciaron el camino para levantar el trofeo en la final del 17 de marzo
Mariana Moreno|
Japón y Shohei Ohtani defienden su título de la edición 2023 del Clásico Mundial
El Clásico Mundial de Béisbol llegó en 2026 a su sexta edición en 20 años, consolidado como el torneo internacional más importante de esta disciplina y congregando a una gran cantidad de estrellas de MLB.

No es una frase suelta. En esta ocasión se unieron a sus selecciones nacionales los más recientes ganadores del MVP -el astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y el capitán de New York Yankees Aaron Judge- y también los mejores lanzadores de la pasada temporada de Grandes Ligas, los ganadores del Cy Young Tarik Skubal y Paul Skenes.

Otros astros que estarán en el campo son Juan Soto, Yoshinobu Yamamoto, Bryce Harper, Vladimir Guerrero Jr., Nolan Arenado, Edwin Díaz y algunas leyendas que abrieron un paréntesis en su retiro como el zurdo Clayton Kershaw y el manager Dusty Baker, que lleva las riendas de Nicaragua.

El interés por la defensa de Japón del título conquistado en 2023, la lucha por la corona de Estados Unidos con su roster de All Star y la ilusión de ver a equipos latinoamericanos meterse hasta las instancias finales se combinó en los días previos a la inauguración con la controversia por las restricciones del seguro para asegurar que esta edición del Clásico tuviese proyecciones de batir récords de audiencia y asistencia en las cuatro sedes de la justa: San Juan de Puerto Rico, Houston, Tokio y Miami.

20 selecciones comenzaron este camino, divididas en cuatro grupos. Los dos mejores de cada llave avanzan a los cuartos de final que se disputarán en el Daikin Park de Houston y el loanDepot Park de Miami. Las semifinales y la final del 17 de marzo tendrán lugar en el hogar de los Marlins.

Más allá de los deseos de reivindicación de las escuadras de Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, esta vez la batalla tuvo un incentivo extra: la competencia por dos cupos para selecciones de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, en los que el béisbol vuelve al programa y en el que se espera que autoricen la participación de jugadores de MLB.

Juegos de hoy en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

4 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home club

Sede

Grupo C

10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México

Taiwán

Australia

Tokyo Dome, Japón

5 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home club

Sede

Grupo C

5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México

República Checa

Corea del Sur

Tokyo Dome, Japón

Grupo C

10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México

Australia

República Checa

Tokyo Dome, Japón

6 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home Club

Sede

Grupo C

5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México

Japón

Taiwán

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México

Cuba

Panamá

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México

Países Bajos

Venezuela

loanDepot park, Miami

Grupo B

1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México

México

Gran Bretaña

Daikin Park, Houston

Grupo A

6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México

Puerto Rico

Colombia

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Nicaragua

República Dominicana

loanDepot park, Miami

Grupo B

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

USA

Brasil

Daikin Park, Houston

Grupo C

10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México

Taiwán

República Checa

Tokyo Dome, Japón

7 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home club

Sede

Grupo C

5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México

Corea del Sur

Japón

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

11:00 am hora del Este de USA, 10:00 am hora de Ciudad de México

Colombia

Canadá

loanDepot park, Miami

Grupo D

12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México

Nicaragua

Países Bajos

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo B

1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México

Brasil

Italia

Daikin Park, Houston

Grupo D

6:00 pm hora del Este de USA, 5:00 pm hora de Ciudad de México

Panamá

Puerto Rico

loanDepot park, Miami

Grupo A

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Israel

Venezuela

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo B

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

Gran Bretaña

Estados Unidos

Daikin Park, Houston

Grupo C

10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México

Taiwán

Corea del Sur

Tokyo Dome, Japón

8 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home club

Sede

Grupo C

6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México

Australia

Japón

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México

Colombia

Cuba

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México

Países Bajos

República Dominicana

loanDepot park, Miami

Grupo B

1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México

Gran Bretaña

Italia

Daikin Park, Houston

Grupo D

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Nicaragua

Israel

loanDepot park, Miami

Grupo A

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Panamá

Canadá

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo B

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

Brasil

México

Daikin Park, Houston

9 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home club

Sede

Grupo C

6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México

Corea del Sur

Australia

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México

Colombia

Panamá

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

12:00 pm hora del Este de USA, 11:00 am hora de Ciudad de México

República Dominicana

israel

loanDepot park, Miami

Grupo B

1:00 pm hora del Este de USA, 12:00 pm hora de Ciudad de México

Brasil

Gran Bretaña

Daikin Park, Houston

Grupo D

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Venezuela

Nicaragua

loanDepot park, Miami

Grupo A

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Cuba

Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo B

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

México

Estados Unidos

Daikin Park, Houston

10 de marzo

Grupo

Hora

Home club

Visitante

Sede

Grupo C

6:00 am hora del Este de USA, 5:00 am hora de Ciudad de México

Repúbica Checa

Japón

Tokyo Dome, Japón

Grupo A

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Canadá

Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo D

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Israel

Países Bajos

loanDepot park, Miami

Grupo B

9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México

Italia

Estados Unidos

Daikin Park, Houston

11 de marzo

Grupo

Hora

Visitante

Home club

Sede

Grupo A

3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm hora de Ciudad de México

Canadá

Cuba

Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico

Grupo B

7:00 pm hora del Este de USA, 6:00 pm hora de Ciudad de México

Italia

México

Daikin Park, Houston

Grupo D

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

República Dominicana

Venezuela

loanDepot park, Miami

Los cuartos de final del Clásico Mundial 2026

13 de marzo

Fase

Hora

Home club

Visitante

Sede

Cuartos de Final 1

6:30 pm hora del Este de USA, 5:30 pm hora de Ciudad de México

Segundo del Grupo C

Primero del Grupo D

loanDepot Park, Miami

Cuartos de Final 2

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

Segundo Grupo A

Primero del Grupo B

Daikin Park, Houston

14 de marzo

Fase

Hora

Visitante

Home club

Sede

Cuartos de Final 3

3:00 pm hora del Este de USA, 2:00 pm hora de Ciudad de México

Segundo del Grupo B

Primero del Grupo A

Daikin Park, Houston

Cuartos de Final 4

9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm hora de Ciudad de México

Segundo del Grupo D

Primero del Grupo C

loanDepot Park, Miami

Las semifinales del Clásico Mundial 2026

15 de marzo

Fase

Hora

Visitante

Home club

Sede

Semifinal 1

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

Ganador cuartos del final 1

Ganador cuartos de final 2

loanDepot Park, Miami

16 de marzo

Fase

Hora

Visitante

Home club

Sede

Semifinal 2

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

Ganador cuartos de final 3

Ganador cuartos de final 4

loanDepot Park, Miami

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

17 de marzo

Hora

Visitante

Home club

Sede

8:00 pm hora del Este de USA, 7:00 pm hora de Ciudad de México

Ganador semifinal 1

Ganador semifinal 2

loanDepot Park, Miami

Resultados del Clásico Mundial de Béisbol 2026

4 de marzo

Ganador

Perdedor

Resutado

Tabla de posiciones del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Grupo A

Equipo

JJ

JG

JP

Diferencia

Canadá

Colombia

Cuba

Puerto Rico

Panamá

Grupo B

Equipo

JJ

JG

JP

Diferencia

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C

Equipo

JJ

JG

JP

Diferencia

Japón

Corea del Sur

Australia

República Checa

Taiwán

Grupo D

Equipo

JJ

JG

JP

Diferencia

República Dominicana

Venezuela

Países Bajos

Israel

Nicaragua

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.