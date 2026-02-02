Juegos de hoy en la Serie del Caribe 2026: Resultados y tabla de posiciones

El Estadio Panamericano de Guadalajara recibe desde el domingo la edición 68 de la Serie del Caribe, con cinco equipos en el campo en busca del trofeo de campeón, pero con Venezuela como los grandes ausentes, ya que no son parte de la competencia este año.

El parque de Jalisco fue una sede de emergencia, nombrada después de que en diciembre pasado la Confederación del Caribe resolviera no hacer el torneo en Caracas, como estaba previsto inicialmente. Esto se debió a la negativa de Puerto Rico, República Dominicana y México de participar debido a la situación política y la restricción de vuelos en el país suramericano.

En respuesta al retiro de su sede, la directiva de la liga venezolana decidió no llevar a su campeón a Jalisco, una decisión que Cuba (que era invitado) respaldó. La federación de Colombia declinó su invitación por motivos económicos y todo esto llevó a los organizadores a darle cabida a dos representaciones de México, además de boricuas, dominicanos y un único invitado, Panamá.

Por los anfitriones juegan los finalistas de la Serie Arco del Pacífico (Charros de Jalisco como México Rojo y Tomateros de Culiacán como México Verde), Cangrejeros de Santurce compite como campeón de Puerto Rico bajo las órdenes del manager venezolano Omar López (coach de Houston Astros); los panameños están representados por Federales de Chiriquí en un combinado que tiene a varios de los jugadores que conformarán la selección itsmeña para el Clásico Mundial; y los representantes de República Dominicana buscan el título 24 para su país con Leones del Escogido defendiendo su corona de 2025, que ganaron bajo la dirección de Albert Pujols. Ahora es Ramón Santiago quien lleva las riendas de a novena escogidista, el único manager debutante en esta Serie del Caribe.

Jugadores con experiencia de MLB como Christian Vázquez, Emmanuel Rivera, Estevan Florial, Franchy Cordero, Willie Calhoun, Christian Bethancourt y muchos más se citan en Guadalajara del 1 al 7 de febrero en una nueva edición del clásico caribeño.

En el estadio de Zapopan se jugará la primera fase en un formato todos contra todos y los cuatro mejores disputarán las semifinales el viernes 6 de febrero. El sábado 7 se jugará por el campeonato.

Juegos de hoy en la Serie del Caribe 2026

Segunda jornada: 2 de febrero

Hora Visitante Home club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Puerto Rico República Dominicana 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) México Rojo Panamá

Tercera jornada: 3 de febrero

Hora Visitante Home Club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Panamá México Verde 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) México Rojo Puerto Rico

Cuarta jornada: 4 de febrero

Hora Visitante Home club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Panamá República Dominicana 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) México Verde México Rojo

Quinta jornada: 5 de febrero

Hora Visitante Home Club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Puerto Rico Panamá 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) República Dominicana México Verde

Semifinales: 6 de febrero

Hora Visitante Home Club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Equipo 1 Equipo 4 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) Equipo 2 Equipo 3

Final: 7 de febrero

Hora Visitante Home Club 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) Ganador semifinal 1 Ganador semifinal 2

Resultados de la Serie del Caribe 2026

Primera jornada: 1 de febrero

Ganador Perdedor Resultado Puerto Rico México Verde 5-4 República Dominicana México Rojo 5-4

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe Guadalajara 2026

Equipo JJ JG JP Diferencia Puerto Rico 1 1 0 -- República Dominicana 1 1 0 -- México Rojo 1 0 1 1 México Verde 1 0 1 1 Panamá - - - -

