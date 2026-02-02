Sports Illustrated

Juegos de hoy en la Serie del Caribe 2026: Resultados y tabla de posiciones

La representación dominicana llegó a Guadalajara en busca del bicampeonato, y cuatro equipos luchan por impedir su coronación
Mariana Moreno|
Rubén Castro fue el héroe de Puerto Rico en la inauguración de la Serie del Caribe
Rubén Castro fue el héroe de Puerto Rico en la inauguración de la Serie del Caribe | WILLIAM BRETZGER, DELAWARE NEWS JOURNAL, Delaware News Journal via Imagn Content Services, LLC

El Estadio Panamericano de Guadalajara recibe desde el domingo la edición 68 de la Serie del Caribe, con cinco equipos en el campo en busca del trofeo de campeón, pero con Venezuela como los grandes ausentes, ya que no son parte de la competencia este año.

El parque de Jalisco fue una sede de emergencia, nombrada después de que en diciembre pasado la Confederación del Caribe resolviera no hacer el torneo en Caracas, como estaba previsto inicialmente. Esto se debió a la negativa de Puerto Rico, República Dominicana y México de participar debido a la situación política y la restricción de vuelos en el país suramericano.

En respuesta al retiro de su sede, la directiva de la liga venezolana decidió no llevar a su campeón a Jalisco, una decisión que Cuba (que era invitado) respaldó. La federación de Colombia declinó su invitación por motivos económicos y todo esto llevó a los organizadores a darle cabida a dos representaciones de México, además de boricuas, dominicanos y un único invitado, Panamá.

Por los anfitriones juegan los finalistas de la Serie Arco del Pacífico (Charros de Jalisco como México Rojo y Tomateros de Culiacán como México Verde), Cangrejeros de Santurce compite como campeón de Puerto Rico bajo las órdenes del manager venezolano Omar López (coach de Houston Astros); los panameños están representados por Federales de Chiriquí en un combinado que tiene a varios de los jugadores que conformarán la selección itsmeña para el Clásico Mundial; y los representantes de República Dominicana buscan el título 24 para su país con Leones del Escogido defendiendo su corona de 2025, que ganaron bajo la dirección de Albert Pujols. Ahora es Ramón Santiago quien lleva las riendas de a novena escogidista, el único manager debutante en esta Serie del Caribe.

Jugadores con experiencia de MLB como Christian Vázquez, Emmanuel Rivera, Estevan Florial, Franchy Cordero, Willie Calhoun, Christian Bethancourt y muchos más se citan en Guadalajara del 1 al 7 de febrero en una nueva edición del clásico caribeño.

En el estadio de Zapopan se jugará la primera fase en un formato todos contra todos y los cuatro mejores disputarán las semifinales el viernes 6 de febrero. El sábado 7 se jugará por el campeonato.

Juegos de hoy en la Serie del Caribe 2026

Segunda jornada: 2 de febrero

Hora

Visitante

Home club

2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)

Puerto Rico

República Dominicana

7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)

México Rojo

Panamá

Tercera jornada: 3 de febrero

Hora

Visitante

Home Club

2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)

Panamá

México Verde

7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)

México Rojo

Puerto Rico

Cuarta jornada: 4 de febrero

Hora

Visitante

Home club

2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)

Panamá

República Dominicana

7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)

México Verde

México Rojo

Quinta jornada: 5 de febrero

Hora

Visitante

Home Club

2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)

Puerto Rico

Panamá

7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)

República Dominicana

México Verde

Semifinales: 6 de febrero

Hora

Visitante

Home Club

2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)

Equipo 1

Equipo 4

7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)

Equipo 2

Equipo 3

Final: 7 de febrero

Hora

Visitante

Home Club

7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)

Ganador semifinal 1

Ganador semifinal 2

Resultados de la Serie del Caribe 2026

Primera jornada: 1 de febrero

Ganador

Perdedor

Resultado

Puerto Rico

México Verde

5-4

República Dominicana

México Rojo

5-4

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe Guadalajara 2026

Equipo

JJ

JG

JP

Diferencia

Puerto Rico

1

1

0

--

República Dominicana

1

1

0

--

México Rojo

1

0

1

1

México Verde

1

0

1

1

Panamá

-

-

-

-

Más contenido de la Serie del Caribe

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.