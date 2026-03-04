¿Si un jugador da positivo por dopaje en la MLB puede jugar el Clásico Mundial de Béisbol?

Sin haberse hecho el primer lanzamiento oficial en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, ya se sabe que la competencia será recordada por algunas controversias.

Superada la polémica por el tema del seguro, ahora hay otro asunto que está acaparando la atención en los medios de comunicación: las suspensiones de jugadores de MLB por el uso de sustancias prohibidas. Entre los castigos para los infractores de la política está la prohibición de jugar el torneo internacional.

En menos de una semana y apenas un par de días antes de la inauguración del Clásico Mundial se dieron dos casos: el del outfielder Johan Rojas y el del Jurickson Profar, estrella de Atlanta Braves, que dieron positivo en controles antidopaje en Grandes Ligas y fueron apartados de los rosters de las selecciones de República Dominicana y Países Bajos, respectivamente, aunque ambos están en proceso de apelación.

Javier Báez’s exclusion from Puerto Rico’s WBC roster is reportedly *not* due to insurance, but a suspension from testing positive for carboxy-THC in the 2023 World Baseball Classic, per @primerahora. — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 5, 2026

Rojas, de Philadelphia Phillies, se enfrenta a una suspensión de 80 juegos por ser su primera infracción de la política antidopaje de MLB, pero el caso del curazoleño de los Braves es más complicado por ser reincidente. Se perderá toda la campaña (162 juegos) sin disfrute de salario y tampoco será elegible para los playoffs.

Son castigos que tienen sentido porque fueron controles hechos por la MLB, y es lógico que impacten en su participación en el circuito. Pero muchos se preguntan por qué su situación les impide participar en el Clásico Mundial.

¿Por qué un jugador suspendido en MLB queda fuera del Clásico Mundial?

No es una regulación nueva, ya hay antecedentes. Este es, por ejemplo, el debut de Fernando Tatís Jr. con la escuadra de República Dominicana en el Clásico porque en la edición de 2023 todavía estaba pagando su suspensión de 80 juegos dictada en agosto de 2022 por dar positivo a la sustancia clostebol.

El Clásico Mundial tiene la particularidad de que es co-organizado por MLB (lo que de por sí hace vinculante las sanciones) pero también se rige por los estándares de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), que avala el torneo y es bastante más exigente en lo que se refiere a controles antidoping y aplica el Código Mundial Antidopaje de la WADA/AMA. Hay un principio de reciprocidad en lo que se refiere a mantener la pureza del juego.

El caso de Javier Báez

En el Clásico Mundial también se hacen controles antidoping incluso un antes de la competencia, de acuerdo con el reglamento de la WBSC. Y se adoptan estándares más estrictos. Por ejemplo, se usa la lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de la AMA (incluye esteroides anabólicos, estimulantes y hormonas).

A diferencia de lo que sucede en MLB, la WBSC también restringe el uso de drogas recreativas, como la marihuana. Esa fue la razón que apartó a Javier Báez del equipo de Puerto Rico, pues el infielder dio positivo para cannabis en un control hecho en el Clásico de 2023 y debe cumplir una suspensión de dos años. Ese castigo no afecta su participación con Detroit Tigers porque es una sustancia permitida en Grandes Ligas.

