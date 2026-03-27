Los jugadores extranjeros en la MLB en la temporada de 2026 desglosados por países

El béisbol de las Grandes Ligas continúa consolidándose como un deporte global. Y para prueba un botón: un total de 247 jugadores nacidos fuera de Estados Unidos formaron parte de los rosters activos e inactivos de las franquicias de MLB en el Opening Day de 2026.

Semejante cifra representa el 26.1% de los 948 peloteros contabilizados por la liga que preside Bud Selig. De esa cantidad, 780 jugadores integraron las nóminas activas desde el miércoles, mientras que otros 168 aparecen en lista de lesionados y de restringidos, reflejando nuevamente la creciente influencia internacional en la disciplina del bate, el guante y la pelota.

Como ha sido habitual desde que MLB comenzó a registrar estos datos, en 1995, la República Dominicana lidera ampliamente la representación extranjera, ahora cortesía de 93 beisbolistas. En efecto, el talento merenguero sigue marcando la pauta gracias a luminarias del calibre de Juan Soto, Fernando Tatís Jr., Julio Rodríguez, José Ramírez, Rafael Devers, Vladimir Guerrero Jr. (nacido en Canadá) y Manny Machado (nacido en Miami), entre otros, aunado a abridores de peso, en relación a Christopher Sánchez y Fredy Peralta, junto a destacados apagafuegos, hablando de Carlos Estévez y Jhoan Durán.

En segunda posición emerge una Venezuela que viene de llevarse los máximos honores del Clásico Mundial y que goza de 60 peloteros a lo largo del Opening Day. La nación sudamericana cuenta con una sólida base encabezada por Ronald Acuña Jr., José Altuve, Salvador Pérez, Eugenio Suárez y Luis Arráez, al igual que figuras emergentes como Jackson Chourio y Maikel García, más el iniciador Ranger Suárez y los cerrojos Robert Suárez y Daniel Palencia.

Cuba completa el podio de la mano de 20 embajadores en pleno diamante, seguido de Canadá con 17, alcanzando uno de sus registros más altos desde 1995. Entretanto y empujado por el astro de dos vías, Shohei Ohtani, Japón también destaca exportando a las mayores, a raíz de 14 representantes, igualando su segunda mejor marca histórica. Otros países con presencia en el Día Inaugural son Puerto Rico (14), México (7), Curazao (4) y Panamá (4), Colombia (3) y Corea del Sur (3), además de Aruba (1) , Bahamas (1), Honduras (1), Nicaragua (1) y Taiwán (1).

A nivel de equipos, Atlanta Braves y San Diego Padres lideran la diversidad internacional producto de 15 forasteros cada uno, desplazando a unos Houston Astros quienes habían dominado esta categoría en tiempos recientes. Asimismo, la organización del estado de Georgia sobresale al contar con beisbolistas provenientes de ocho naciones distintas, siendo la número 1 en ese renglón.

Queda claro que MLB continúa fungiendo de escaparate global para que los principales talentos reciban la oportunidad de forjar legados, indistintamente de su procedencia.

País Cantidad de jugadores República Dominicana 93 Venezuela 60 Cuba 20 Canadá 17 Japón 14 Puerto Rico 14 México 7 Curazao 4 Panamá 4 Colombia 3 Corea del Sur 3 Aruba 1 Bahamas 1 Honduras 1 Nicaragua 1 Taiwán 1

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